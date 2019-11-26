小黨籲「吳斯懷防線」！挺民主一票都不能少　力阻中共代理人進立院

▲對政治最冷漠的香港人，用史上最高的投票率捍衛了香港的民主，讓親共黨派面臨史上最大的挫敗，那台灣人呢？（圖／翻攝自綠黨臉書）

政治中心／綜合報導

國民黨不分區立委候選人名單飽受各界批評，其中退休將軍吳斯懷名列第四，過去曾至大陸聽習近平訓話、在奏大陸國歌時肅立致敬，甚至是在對岸節目上擔任解放軍顧問，成為名單內的重點爭議人物。綠黨分析，若要阻止吳斯懷當選立委，國民黨的政黨票至少要少於159萬，呼籲台灣人踴躍投票，而且「一票不投國民黨」，讓中共代理人吳斯懷進不了立法院。

綠黨24日在臉書表示，對政治最冷漠的香港人，用史上最高的投票率捍衛了香港的民主，成功下架親中的建制派議員，相較於2015年的從299席減少至58席，大砍241席位；而偏民主派則是大增263席，來到388席。

2016年國民黨拿到328萬的政黨票，取得11個不分區立委席位，由此推算，吳斯懷位列不分區名單的第四名，唯有國民黨的政黨票少於159萬票，才能成功阻止吳斯懷進立院。綠黨呼籲選民，「我們可不可能、可不可以團結一次，讓國民黨少於159萬票」。

發文引起熱烈迴響，網友紛紛回應，「這次一定要下架中共代理人，加油台灣」、「香港第一次做到了，台灣能夠再一次做到嗎？」、「希望香港的勝利能救台灣」、「排名第二的葉毓蘭也別上啊」、「泛藍政黨都不能投」。

無獨有偶，今日一名網友在臉書社團「公民割草行動」張貼數張香港近況街景，同樣語重心長的表示，「沒有親自去看，不知道台灣的空氣多自由」。女網友自述，以前的她不懂政治也沒有關心過政治，因為到香港參加婚禮時發現，理工大學的各個路口站了蒙面拿槍的解放軍，「警察覺得你有問題就拘捕你，不用理由」，並呼籲網友，「民主自由是全人類追求的事情，天性是無法被改變的」、「不是追求民主自由就是被民進黨洗腦」、「1/11請慎重的投下您手中的那一票」。

▲銅鑼灣捷運站周圍街道。（圖／公民割草行動臉書）



圖片來源：

公民割草行動臉書

綠黨臉書

