繼「高級外省人」後…郭冠英最新力作「我代表中國共產黨」！隔天秒挨告　

▲綠黨不分區立委參選人高成炎(白衣)、李菁琪（棕衣），及一邊一國行動黨楊智淵（左2），11月22日至北檢告發郭冠英違反《國家安全法》。（圖／記者羅志華攝）

記者劉昌松、羅志華／台北報導

選舉倒數不到50天，除了各政黨動作頻頻，部分曾引發爭議的人，也藉這4年一度的舞台，出來刷點存在，卻因「表演過激」挨告…。自稱「高級外省人」的前行政院新聞局秘書郭冠英，於21日現身中選會，嗆明「我是代表中國共產黨，來這邊監督台灣選舉」，如此「明白」的自介，讓當時也在中選會的邱毅秒撇清「跟他不熟」，而綠黨及一邊一國行動黨，更於11月22日至北檢，告發郭冠英涉犯《國家安全法》。

綠黨不分區立委參選人高成炎教授表示，他1998年時主張《集會遊行法》中，「主管機關對主張『共產主義或分裂國土』的言論，可在許可集會、遊行以前，審查人民政治上的言論」違反憲法，間接使「共匪的棋子」能夠在台灣活動，但郭冠英號稱「代表共產黨來監督台灣省」，已有具體行動，顯然違法。

▲現場喊出口號，「守護台灣，就是綠黨，提告郭冠英，要求社會正義」。（圖／記者羅志華攝）

綠黨不分區立委參選人李菁琪律師主張，依《國家安全法》，為大陸地區發展共諜組織者，刑度最重可判7年以上有期徒刑，得併科5000萬至1億元罰金，郭冠英自稱為中共工作，經調查後若查證屬實，他將會被剝奪終身俸、並追繳已領總額。

一邊一國行動黨不分區立委參選人楊智淵批評，民進黨近2屆喊出「完全執政、完全負責」，有甚麼「洨落用」，呼籲民眾將政黨票投給小黨，讓他們能守護「台灣價值」，另外，郭冠英在中選會公開承認是共諜，警方應該馬上拘捕。

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