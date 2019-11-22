學者范世平建議宋楚瑜喊：「拒絕吳斯懷」　票投親民黨

▲吳斯懷。（圖／記者湯興漢攝）



政治中心／綜合報導

國民黨不分區立委安全名單排入「親中派」退將吳斯懷，引發爭議。師大政治學研究所范世平認為，親民黨主席宋楚瑜應呼籲「拒絕吳斯懷，票投親民黨」，並擔憂吳斯懷若當上國民黨不分區立委，「是否會把機密洩漏給中國？」

范世平21日透過臉書指出，退役中將吳斯懷2016年參加中國「鳳凰衛視」節目「寰宇大戰略」，大談解放軍如何對抗美軍，還提醒解放軍對外投射兵力要謹小慎微，免得引起歐美恐慌，甚至還稱解放軍是「我們的部隊」。

范世平表示，當前台美軍事合作達到史上高峰，美國協助台灣自製潛艇，賣給台灣先進的F-16V戰鬥機與地表最強的M1A2戰車，「會不會因為吳斯懷進入立院的『外交國防委員會』就嘎然而止？」因為美國也擔心這些高科技武器的資訊會外洩，也擔心美國以外協助台灣製作潛水艇的國家會曝光，因為中國大陸若拿到名單後一定會報復。

范世平認為，這不是藍綠的問題，而是國家安全的問題。事實上國民黨許多人也認為應提名形象較好的退役軍人，如前國防部發言人羅紹和少將，或是前542旅旅長于北辰少將。結果因軍系的「黃復興黨部」力挺吳斯懷，稱要顧及軍中倫理，所以中將不能讓給少將。

范世平指出，在16日國民黨中央委員會的不分區立委提名人投票中，有84票同意吳斯懷擔任，有82票不同意，距離不同意95票的落選門檻只差13票。所以連國民黨台北市議員李明賢也公開呼籲吳斯懷應自行辭去不分區立委的提名資格。

范世平說，他相信很多藍營的支持者也不能接受吳斯懷，「所以親民黨應該把握機會，批評國民黨提名了吳，呼籲絕不能讓吳進立法院」讓國民黨的不分區立委只能當選前三名，因為吳排名第四。

范世平強調，宋楚瑜應呼籲藍營的支持者，大家的政黨票投不下民進黨與國民黨，改投親民黨。如此親民黨可能鹹魚翻身，不分區席次大暴增，老宋終於時來運轉了。

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