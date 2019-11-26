「國民黨政黨票159萬↓，吳斯懷就進不了立院」綠黨：台灣人可否團結一次？

▲吳斯懷日前強調，「沒有親共問題」，自己是捍衛中華民國，這也是他一生的職志。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳俊宏／綜合報導

國民黨不分區立委安全名單排入「親中派」退將吳斯懷，引發爭議。對此，綠黨表示，只要國民黨2020年政黨票少於159萬票，「吳斯懷就進不了立法院！2020站出來，一起阻擋吳斯懷。」綠黨並提到香港區議會大選泛民派大勝，「那台灣人呢？ 我們可不可能、可不可以團結一次？」

國民黨不分立委名單確定只提名31席，吳斯懷排名第四。對於被外界批評「親共」的爭議，他日前出面受訪強調，「沒有親共問題」，自己是捍衛中華民國，這也是他一生的職志，完全沒有問題，更不容質疑，一定要以下架總統蔡英文跟民進黨是這次選戰最主要的工作。

▼綠黨發起「阻擋吳斯懷進立院」。（圖／翻攝綠黨臉書）

而綠黨25日在臉書發文表示，對政治最冷漠的香港人，用史上最高的投票率捍衛香港的民主，讓親共黨派面臨史上最大的挫敗，「那台灣人呢？ 我們可不可能、可不可以團結一次，讓國民黨少於159萬票？一票不投國民黨，跟我們一起讓吳斯懷進不了立法院！」

綠黨製作圖卡指出，香港用選票下架中共代表林鄭月娥，2020年台灣人用選票阻擋吳斯懷進立法院；2016年國民黨政黨票得到328萬票，占不分區席次11席，國民黨2020年只要少於159萬票，「吳斯懷就進不了立法院！2020站出來，一起阻擋吳斯懷。」綠黨桃園市議員王浩宇也在臉書分享，「只要國民黨低於159萬票，吳斯懷就會落選！」

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▼吳斯懷在國民黨不分區立委名單排名第四。（圖／記者湯興漢攝）

●國民黨不分區立委名單：

1.曾銘宗（立委）

2.葉毓蘭（前警大教授）

3.李貴敏（前立委）

4.吳斯懷（退將）

5.鄭麗文（前立委）

6.林文瑞（全國農田水利會長）

7.廖婉汝（屏東縣黨部主委）

8.翁重鈞（前立委）

9.吳怡玎（高盛集團前總裁）

10.陳以信（前總統府發言人）

11.張育美（中常委）

12.李德維（中常委）

13.溫玉霞（台商）

14.吳敦義（國民黨主席）

15.謝龍介（台南市議員）

16.車宜靜（救國團主任葛永光的妻子）

17.牛春茹（國民黨全國黨代表）

18.曾文培（中常委）

19.李玉蟬（心理諮商師）

20.王裕文（台灣勞工總工會理事長）

21.王桂芸（前台北榮總護理部主任）

22.耿繼文（中華民國退休警察協會總會長）

23.侯佳齡（中常委）

24.謝瀛華（台北醫學大學附設醫院家醫科醫師）

25.邱素蘭（會計師）

26.張智倫（前立委張慶忠之子、會計師）

27.李惠蘭（台北市學校教育產業工會理事長）

28.連元章（世界華商經貿聯誼總會創會會長）

29.許謹如（懷寧國際醫控公司國際醫療部長）

30.林有志（國民黨組發會主委）

31.黃璉華（中國醫藥大學護理系教授）