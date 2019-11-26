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桃機今年第9起地安事件！航勤誤撞酷航鼻輪　釀禍駕駛遭停權2個月

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▲桃園機場、出入境、航廈、機場、旅行、航空、機票、出國、旅遊。（圖／記者陳凱力攝）

▲桃園機場地安事故頻傳。（圖／記者陳凱力攝）

記者李宜秦／台北報導

今年桃機地安事件頻傳，至11月前就已至少發生8起事件，24日又發生長榮航勤在代理酷航地勤作業時，推機不慎狀況酷航飛機，造成飛機鼻輪受損，需停機檢修2天，也導致原定航班149名旅客行程延誤。桃機公司表示，針對該名駕駛，已吊扣其駕駛許可證2個月、吊扣人員通勤證7天，並函報民航局，後續處置則由民航局決定。

桃機公司航務處長陳志嘉指出，24日凌晨酷航TR875原定飛往新加坡，然而一名長榮航勤在執行後推作業時，推車駕駛掛上拖桿後，檔位設定錯誤，雖有拉手煞車，車輛仍往前移動，情急之下駕駛又誤踩油門，導致推車往前暴衝，撞上酷航飛機鼻輪，後續只好停機檢修2天，今天才恢復飛航。

請繼續往下閱讀...

▲▼酷航限時推出「飛常酷」優惠 」。（圖／酷航提供）

▲24日酷航一架班機鼻輪遭撞，因此檢修2天。（示意圖／酷航提供）

陳志嘉表示，已針對該名駕駛予以處分，包括吊扣其駕駛許可證2個月，並吊扣人員通勤證7天，並函報民航局，依照民航法處置，不過由於今年不是第一次發生類似事故，因此要看民航局是依照哪一條法規處理，才能知道後續罰則為何。

交通部表示，呼籲長榮航勤落實操作人員SOP及人員教育訓練。桃機在今年底完成「空側航機動態監控系統」，可供各地勤單位加強監督管理。民航局調查完成會開罰。

長榮航空表示，長榮航勤已對該名員工進行處分，並調整其勤務，改派任擔任不需操作裝備的工作，公司也會加強員工教育訓練，避免類似事件再發生。

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