桃機新塔台爆「未過消防安檢」提早偷跑！民航局：系統測試中未正式啟用

▲桃園機場新塔台將在12月16日正式啟用。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蕭筠／台北報導

桃園國際機場新塔台將於12月16日正式啟用，今（22）日卻遭親民黨立委李鴻鈞爆料，新塔台在未完成消防安全查驗之下，提早於9月23日偷跑啟用，挨轟罔顧飛安。對此，交通部民航局回應強調，目前新舊系統仍在進行平行測試當中，新塔台並未正式啟用。

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▲桃園機場新塔台。（圖／記者賴文萱攝）



針對爆料指出新塔台消防安全設備於11月初竣工查驗、昨日複驗，卻提前在9月23日偷跑啟用，且相關工作人員及相關設備等全已進駐上班，質疑是否違反《消防法》，甚至危及飛安等。民航局稍早回應表示，目前為新舊系統平行測試以及無縫銜接航管作業階段，但為維持航管穩定作業，相關人員於9月23日依原訂計畫開始執行新舊系統平行測試，本工程已依消防局圖審過之消防設施興建，故平行測試於確認所有水電及空調均已施做完成後展開。

民航局強調，塔台園區依特種建築審查規定及國際航空規範，設置各項防災設施，並擬定防災計畫，民航局飛航服務總台已於10月1日向桃園市消防局申請消防查驗，並於10月21、22日完成初檢，總台也已依初檢意見增設及改善部分設施，目前等待複檢中。整個測試跟平行移轉過程亦要求飛航服務總台詳細瞭解相關規範，並檢視安全問題，徹底要求相關人員檢討整個作業程序，進一步完善及維護航管作業及人員安全。

至於媒體採訪行程部分，因考量塔臺尚未正式啟用，均已依照要求不影響測試作業。