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桃機首部「餐盤回收機器人」上工　12月起4處國道服務區也會有

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▲▼桃機首部餐盤回收機器人，新東陽美食街上工 。（圖／新東陽提供）

▲桃機首部餐盤回收機器人，美食街上工 。（圖／新東陽提供）

記者賴文萱／台北報導

全台第一部客製化餐盤回收機器人，15日在桃園國際機場第一航廈B1新東陽美食街上工。2部機器人吸睛的台灣黑熊造型，立刻引起國內外旅客好奇拍照，新東陽總經理麥升陽表示，希望透過智慧機場的科技服務導入，讓來到美食街的旅客除了品嚐台灣特色美食外，還能透過機器人，以趣味的方式推廣自助回收，提供民眾享受更便利、舒適的用餐環境，體驗全新科技服務。

桃機近年積極轉型為智慧機場，負責桃機第一航廈非管制區商場經營的新東陽也呼應政策，與東元電機合作，歷時一年研發，再結合桃機立地場域及旅客動線客製規劃，推出全台首部客製化餐盤回收機器人Enviro。

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▲▼桃機首部餐盤回收機器人，新東陽美食街上工 。（圖／新東陽提供）

▲餐盤回收機器人以台灣黑熊發想，臉部還有能呈現表情的LED燈。（圖／新東陽提供）

機器人以台灣黑熊發想，臉部還有能呈現表情的LED燈，高度設計符合人體工學讓旅客可以輕鬆的置入餐盤，搭配AI智能導航系統語音提示宣導餐盤回收，機身配置的6顆超音波感測器可防止近距離的碰撞，還可於25M前偵測出障礙，並能連續工作8小時，最大速度可達1.1m/s，並載重40kg餐盤。

未來Enviro將以餐盤回收大使的身份，用語音在美食街向旅客推廣自助回收，民眾也可將使用後的餐盤交給可愛的Enviro輕鬆回收。

新東陽表示，目前除了在桃機導入智能餐盤回收機器人Enviro外，今年12月也會全面把Enviro導入新東陽經營的國道3號關西、西湖、清水、南投服務區。

此外，清水服務區也引進「智能洗地機器人」，目前正在測試中，能有效率的依照每日排程至規劃區域清掃，希望透過這些智慧化新興科技應用，讓民眾到訪新東陽所經營的交通場站，都能感受到結合智能、舒適且便利的環境，提升旅客服務品質。

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