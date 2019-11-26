航空界奧斯卡票選開跑！桃機「最後催票」 邀國人投票鼓勵機場人員

▲航空界奧斯卡獎投票開跑，桃機邀請國人投票支持。（圖為餐盤回收機器人／桃機提供）

記者李宜秦／台北報導

2020年航空界奧斯卡Skytrax票選已開跑，投票期間為今年8月起至明年2月，預計明年3月公布結果。桃園機場公司表示，桃機在2019年獲得「全球最佳機場服務人員第7名」，目前正值「最後催票」時段，邀請在桃機完成每趟旅程的旅客，一同投票給桃機人員最溫暖的鼓勵，讓桃機可在全球550座機場脫穎而出。

桃機公司表示，桃機各單位都以兢兢業業的態度服務每位旅客，從聯外交通、航空公司、行李安檢、證照查驗、防疫檢疫、地勤作業、餐飲購物、工程維護等專業服務，至少需要數十人的團隊協力才能完成。

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▲桃機航廈設有奉茶機器人，不只會端茶，還會與旅客互動。（圖／桃機提供）

桃機公司指出，美國聯合航空公司日前從該公司全球170餘座外站中，頒發給桃機「全球安全卓越銀獎(Safety Excellence Award Silver)」的肯定，桃機也首度獲得該獎項的亞洲市場，可見桃機在機場設施、地勤作業、空廚及倉儲服務、航機加油等各個環節，都達一定水準，才獲此殊榮。

桃機公司表示，除空側提供優秀服務外，陸側也不斷力求智慧化，如第一航廈美食街新東陽推出的餐盤回收機器人，可語音收取旅客使用過的餐盤、第二航廈出境管制區的新東陽與采盟免稅店，則有會對旅客放送愛心的奉茶機器人，不只會送上好喝的台灣高山茶，還會與旅客互動，自動辨識旅客臉孔回應「小帥哥你好，請喝茶！」

▲桃機公司2019年獲得航空界奧斯卡第7名的肯定。（圖／桃機提供）

桃機公司表示，Skytrax獎項是各機場力爭的評比，就連去年獲得全球百大機場第一名的樟宜機場，都在官網首頁邀請旅客票投樟宜，桃園國際機場公司董事長王明德指出，桃園機場在軟體上絕對不輸歐美各機場，硬體上也會急起直追，邀請國人能一同為桃園機場爭取國際肯定。

全球最佳機場服務人員投票網址：

http://www.worldairportsurvey.com/Surveys/favorite_airport.html