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中大戰場！港警催淚彈、橡膠子彈連射　返台生心有餘悸：待在宿舍都會怕

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記者邱茀濱／綜合報導

香港經過11日的衝突後抗爭便持續升溫，12日各大校園更淪為戰場，然而最為慘烈的就是中文大學，連校長段崇智出面協調都吃了防暴警的「催淚彈」，但學生也不甘示弱回擊「汽油彈」，現場一片混亂。為防局勢進一步惡化，教育部今日指出，目前中大已有41位台灣學生自行購票返台，另有81位學生由教育部駐港人員協調華航提供機位。據媒體報導，抵達桃機的台生回憶道，當時待在宿舍裡都害怕警察會衝進校園，夜裡更令人擔心害怕。

▲▼教育部成立在港台生協處專案小組，凌晨派人到機場接返台學生。（圖／記者沈繼昌攝）

▲教育部成立在港台生協處專案小組，凌晨派人到機場接返台學生。（圖／記者沈繼昌攝）

綜合港媒報導，香港中文大學校長段祟智12日晚間5時許抵達「二號橋」與警方談判。不過，學生卻不滿指出，要校長請警察完全撤出校園範圍，再讓校長到警署拯救被拘捕的同學。

▲▼香港12日中大戰場。（圖／路透）

▲香港12日中大戰場。（圖／路透，下同）

此外，當時段祟智校長步向警方防線談判時，學生緊緊跟隨，警方卻用揚聲器大喊，「段校長你別過來，你後面很多暴徒帶著武器！現在不是談判和對話的時候！」不料，此時有人向警方射雷射光，警方便以催淚彈回擊，學生才投擲汽油彈，之後就是雙方不斷交火，場面混亂。中大新聞與傳播學系客席講師梁啟智在網上發文表示，校長於晚間7時54分中了催淚彈，事後往後撤並前往警署救學生。

▲▼香港12日中大戰場。（圖／路透）

由於香港中文大學一連多日發生激烈衝突，港警12日更逮捕142人。因此在中大台灣學生會要求下，目前由香港台北經濟文化辦事處協力，讓該校共126名台灣學生在13日晚間就能先返台，主要乘坐華航晚間10時30分起飛的班機。

陸委會發言人邱垂正指出，我駐港辦事處和香港城市大學、理工大學和科技大學等校的台灣學生會都保持聯繫，在此之前，已經有約40位香港理工大學學生自行返台。

▲▼香港12日中大戰場。（圖／路透）

陸委會強調，政府已因應香港情勢已成立專案小組，隨時密注相關動態，及預做應變準備。現時在港台灣學生約1,021人，除香港中文大學外，香港城市大學、香港理工大學、香港科技大學等校均有台灣同學將陸續返台，預計今明二日人數共逾280人，並已建立即時通訊管道，保持密切聯繫以提供協助。

據《中央社》報導，針對校園淪為戰場一事，13日晚間返台的黃姓學生心有餘悸的指出，這次返台感覺像在逃難，不僅資訊不確定，還來不及整理行李，只能把重要的物品帶著，就連機票都是在計程車上用手機訂的，還好最後順利回到台灣。

▲▼11月12日香港中文大學衝突。（圖／路透）

報導稱，還有一名蔡姓學生說，現在香港街頭已經陷入惡性循環，警察如果執法動作太逾矩，學生們的反抗就會更激烈，不過也有港生疑似為了增加國際能見度而主動挑釁，讓他就連待在宿舍都害怕警察衝進校園，到了夜晚更令人害怕。

▲▼香港中大校園12日深夜成戰場。（圖／路透）

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