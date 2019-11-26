百萬年收！180cm創業哥「超親民徵友條件」卻0下文　妹子一看：出局了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名30歲男網友自己創業，除了年收破百、有車外，身高也有180，然而黃金單身漢卻遲遲找不到伴，從他列出的徵友條件來看，其實還算親民、並不嚴苛，但當妹子們看到他家庭背景中的「其中一項」後，紛紛搖頭喊出局。

男網友在PTT發文提到，有鑑於女孩們在po出徵男朋友文時，每每被大家攻擊，所以他開出自己的條件，讓雙方能有最初階的了解，這樣一來也比較公平。

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原po透露，現年30歲，身高180公分，家中獨子，年收落在100萬上下，國立大學畢業，然後有車、目前是自己創業；至於徵求女友的條件，他直言，「身高160上下，奶比我大就好，年收我一半就行，國立學校畢業，最後年齡30(+-5)。」

▲原po強調，他不是找不到，是感嘆朋友說太嚴苛。（圖／翻攝自PTT）

老實說，男網友的要求的確不算太高，但還是遭到抨擊，「為什麼開出這樣的條件，大家都說我太挑，我幾乎都是用我的條件打折去徵耶，難道我要打女森就好嗎？」

po文一出，引起熱烈回響，結果討拍不成，又再度中槍，妹子們紛紛回應，「獨子就掰了」、「1.長相 2.談吐 3.純粹是不合」、「大家說太挑，有幾種原因，長相跟個性」、「獨子是扣分+1，長相跟個性是原因+1」、「獨子娶老婆，年收還只要求一半就好，不是擺明要老婆以後離職，回家帶小孩兼伺候公婆」。

最後，原po也澄清，「我不是交不到女朋友，只是離我上述的條件都有幾項不符合，朋友要幫我介紹，我開出的條件，大家都說不要這麼嚴格，不好找......。」

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