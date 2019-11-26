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被小妹妹叫阿姨！她一陣悲傷「幾歲開始習慣」　網熱議分水嶺：差15很OK

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翻白眼,無言,滑手機,姈姈示意圖。（圖／記者李佳蓉攝）

▲許多女生聽到「阿姨」兩個字，第一個反應就是在心中翻白眼。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

對許多女孩來說，聽到自己從「妹妹」被叫「姐姐」，再從「姐姐」變成「阿姨」，心裡難免一陣悲傷。一名女網友就說，她前陣子出去買東西，結果被一個妹妹叫阿姨，害她突然傷心了一下，雖然她的年紀確實可以當妹妹的阿姨，但每次被這樣叫還是不習慣，忍不住發問，「女孩幾歲開始被叫阿姨會開始習慣？」

這位女網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊，「女孩幾歲開始被叫阿姨會開始習慣？」文中表示，她前陣子出去買東西，結果一個妹妹對著她叫阿姨，聽到這個稱謂，害她突然傷心了一下，「雖然說我的年紀差不多可以當她阿姨，但每次被叫阿姨還是很不習慣啊！」

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▲小女孩（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲原PO被小妹妹叫阿姨，覺得一陣難過。（示意圖／PAKUTASO）

看到貼文後，不少網友留言說自己已經習慣了，「我外甥小我不到10歲，從小聽習慣了」、「年紀可以當他媽，被叫阿姨沒什麼吧」、「高中就被喊過好幾次阿姨」、「18歲就當阿姨了」、「國小二、三年級就當姑姑了，所以沒太大感覺」、「3歲就有姪子的人表示沒壓力。」

也有人紛紛討論什麼時候才會習慣被叫阿姨，「生了小孩就會習慣」、「我姐生小孩、真的當了阿姨的時候」、「小我15歲以上都可以叫」、「25以上，雖然高中的時候就親戚輩分上來說就已經當阿姨了QQ」、「大學畢業後比較釋懷了」、「22，去遊樂園打工後」、「24，打工後常被小朋友叫阿姨」、「26吧，反而被叫姐姐比較意外。」

還有網友表示，「我家3歲小孩連看到高中生也稱呼阿姨，改也改不掉，對小孩來說他就是大人」、「18歲就是啦！我跟我媽差20歲，我叫她的朋友都是阿姨」、「小朋友媽媽感覺比我老的都不准叫」、「老實說只有上年紀的才會不習慣，嫩妹都覺得無所謂」、「22開始的，現在被叫姐姐還會覺得尷尬XD 雖然我也還沒30XDDD。」

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