超渣前任急叩被封鎖！低頭求救「想跟妳借6萬」　結局神療癒...OL甜笑：爽

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友昨天看到前任來電，立刻傻眼拒接並封鎖，正納悶對方意圖時，突然又收到簡訊，表示想跟她借錢繳罰金，眼看渣男境遇窘迫，她瞬間得到安慰，也慶幸自己已經完全脫坑了。

女網友在「戀愛公社」開心發文，表示「早上電話突然響了，看了看是誰打的，看傻了...是那個4年前劈腿又打我的前任，不是封鎖他了嗎？難道換了新手機就像小櫻解除庫洛牌一樣，被解除封鎖了？」

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▲4年沒聯絡的前任，突然打電話過來。（圖／翻攝自戀愛公社）

在她滿懷錯愕之際，身旁老公卻莫名期待，還壞笑說，「接起來問他好嗎，如果過得不好就笑他。」不過，原po還是選擇不接，並又封鎖了一次，「正納悶他打給我衝三X的時候，看到封鎖的簡訊裡面有著他的簡訊，到底是誰給他的勇氣敢跟前女友借錢啦？」

只見名稱「史上最渣最該下地獄...」的用戶，傳了一封簡訊說道，「我是XX我想跟你借錢，繳易科罰金3-6萬，每個月還妳錢，拜託了，周一要繳.......。」

▲原來是急用錢。（圖／翻攝自戀愛公社）

一席話就如現世報般，讓她舒爽療癒，「想當初那小三還打給我嗆聲說，他的電腦、手機都是她刷卡幫他買的，我怎麼那麼厚顏無恥賴在他身邊不走。他可以再去求他老婆幫他呀，看到他窮困潦倒就是爽！」

po文一出，掀起熱烈回響，網友們不禁笑回，「幸好那個買電腦、手機的把妳趕走」、「丟臉成這樣」、「哈哈…那男的真的讓人搖頭」、「看他過得不好就放心了」、「史上最勵志」、「笑他...拜託笑大聲一點」。

今早，原po更新後續，對方聲稱自己被騙了，「人家應徵戶頭要運轉資金，每個月給我3萬，就被騙走，我至少要拿3萬，法院說可分兩期，我每個月還妳5千，這是我的報應，拜託了。」

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