▲你會和朋友玩交換禮物嗎？（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者李芷萱／綜合報導

一年一度與朋友交換禮物的日子又要來了！有網友在網上發文表示，想送護手霜但被嫌「很爛」，於是好奇其中原因，意外吸引不少網友分享心中最雷禮物，像是馬克杯、相框都是許多人不想收到的種類，甚至苦主透露「有一年耶誕節共收到3個馬克杯」。

一名網友在PTT透露，因為看到護手霜於是想拿來抽，不料說出想法立刻被吐槽「護手霜和圍巾都是爛的」，讓他忍不住問「為什麼實用的護手霜大家都嫌棄？」對此其他網友表示，「護手霜要看牌子」、「因爲太多人都送這個，連我男生都收到多到要送人用」，也有人說，護手霜味道、質地不同品牌差異性大，味道如果不喜歡會更悲劇。

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►送出去有面子的禮物，都幫你準備好了

但文章也釣出不少護手霜愛好者，「很實用啊」、「我蠻喜歡收到護手霜的XD這樣就不用自己買了」、「上班超需要護手霜」，另外有許多網友認為，護手霜還不是最爛的禮物，「最爛的是馬克杯」、「有一年聖誕節交換禮物就收到三個馬克杯= =」、「最爛是相框跟馬克杯」。

▲今年就先別送馬克杯了。（示意圖／Pixabay）

過去《網路溫度計》曾做過調查「十大送到爛的的聖誕交換禮物」，被笑稱是「絕交三寶」的護手霜、拼圖和馬克杯佔據八到十名，另外像拼圖、衛生紙、抱枕、沐浴組和絨毛玩偶等禮物也都在榜上，今年耶誕交換禮物還不曉得送什麼？不妨先試著避開這些物品吧！

▲來和小編們玩交換禮物囉。