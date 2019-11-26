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聖誕節玩交換！一提議護手霜秒被吐槽「圍巾是同等級」　網曝爛禮物名單

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▲▼護手霜,乳液,皮膚,手。（圖／翻攝自pixabay）

▲原PO提出交換禮物送護手霜，結果被吐槽。（示意圖／pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

下個月就是聖誕節，許多人都準備要玩交換禮物。一名網友在PTT發文表示，他之前和朋友討論要送什麼，突然想到在網路上看過貓掌護手霜，就把想法提出來，沒想到當場被打槍，還被吐槽「護手霜跟圍巾都是抽到爛的交換禮物。」原PO就忍不住問，為什麼實用的護手霜會被嫌棄，「為什麼是最爛的交換禮物？」

這位網友在PTT的WomenTalk板上發起討論「護手霜為什麼是最爛的交換禮物？」文中表示，下個月就是聖誕節，不免俗要玩交換禮物，「之前跟朋友討論可以送什麼好，因為在網路上看到貓掌護手霜想著拿來抽，一提出這個想法，馬上被瘋狂吐槽……」

請繼續往下閱讀...

不只被吐槽，朋友還說「護手霜跟圍巾都是抽到爛的交換禮物」，讓原PO忍不住好奇「為什麼那麼實用的護手霜大家都嫌棄呢QQ（如果是貓咪造型的會比較好嗎？」

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▲聖誕節,交換禮物 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲下個月聖誕節就要到了，很多人準備玩交換禮物。（示意圖／pixabay）

看到貼文後，許多人反而認同原PO，「不會啊！我收到會蠻開心的，好看的圍巾收到也會蠻開心的啊」、「我喜歡收到護手霜+1」、「護手霜很實用啊」、「收到好牌子的護手霜會很開心」、「不會啊！覺得比我以前收到的好」、「護手霜很好啊，消耗性的東西都不錯，不喜歡的話送人就好。」

不想收到的網友則認為，「因爲太多人都送這個，連我男生都收到多到要送人用」、「個人有慣用品牌啊」、「」、「多到用不完」、「有自己慣用品牌，收到別的不會想用」、「因為不會用的人收到覺得垃圾，會用的還要看味道怎樣」、「護手霜的味道&質地不同品牌差異很大，尤其味道如果不喜歡整個超悲劇的。」

另外，還有人紛紛指出有更爛的禮物，「最爛的應該是電話簿吧」、「覺得杯子相框之類的最差」、「不要筆記本就好」、「最爛的是馬克杯」、「最爛的是拼圖或積木類的吧」、「相框跟娃娃都很爛」、「比收到100片雜牌即期品面膜好」、「最爛的抽過海底雞罐頭跟煙灰缸。」

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