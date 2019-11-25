南韓生活壓力超大！內行淚曝3原因「比日本更慘」　鄉民嘆：地獄朝鮮

▲日本、南韓生活壓力都是出名的大。（圖／達志影像／美聯社）

記者周亭瑋／綜合報導

南韓女星具荷拉疑似踏上雪莉後塵，被發現在家中身亡，消息震驚外界，也留給親友粉絲無限悲慟。就有網友認為，這跟社會壓力、氛圍大有關聯，一席話掀起許多討論，更有不少人劍指悲劇元兇，感嘆真的很可怕。

具荷拉在家中驟逝一事，死因仍在調查中，目前傳出在現場找到手寫紙條，但是否為遺書有待進一步釐清。昨晚，這枚震撼彈讓眾人感傷，就有網友在PTT發文，直問「南韓社會跟日本社會哪一個壓力大？」

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▲鄉民都直言，南韓更可怕。（圖／翻攝自PTT）

他表示，南韓跟日本都是保守型的社會，前幾天才有人講去日本生存大不易，光群居壓力跟職場就會讓人受不了，「而南韓好像也一樣，不知道他們是不是也有群居壓力啦，但職場長幼有序在當地被看得很重，而且女生地位大概比日本低。」

事實上，高壓的南韓社會裡，有許多問題為人詬病，其中討論度最高的莫過於「網路酸民文化」、「小型企業、小資本生存不易」及「女性地位較低下」。

▲22日才回韓一趟的具荷拉，24日晚間就傳出過世噩耗。（圖／翻攝自具荷拉IG）

鄉民紛紛表示，「韓國人說，韓國的酸民比台灣要可怕的多，台灣相較之下非常溫和，再加上韓國演藝圈裡面的陋習，我覺得韓國贏」、「日本除非你是個上班族社畜，不然整個國家風情文化跟各行各業都比韓好」、「韓國吧！日本人實事求是與知恥的文化，多少還抵消儒家禮教階層化的負面作用」、「沒出生在大老闆家庭、富二代，人生死一半」、「大企業把持，想開咖啡廳賣雞排根本難」。

另外，南韓娛樂圈接連傳出憾事，14年間就有超過30名藝人走上絕路，而原因不乏壓力大、憂鬱症、潛規則、網路霸凌，還有過分現實的社會階級風氣，也相當可怕，據統計，有40％的藝人罹患憂鬱症、30％的人想過自殺。

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▼雪莉上個月在家中輕生，然而酸民仍不罷休。（圖／翻攝自雪莉IG）



