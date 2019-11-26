金爐前不小心解放！　3歲女兒「手遮屁屁」滿臉慌張　媽腿軟…秒跪虎爺謝罪

▲妹妹不小心在神明前上大號，表情很慌張。（圖／當事人授權提供）



記者黃可昀／綜合報導

拜拜時都要抱著虔誠尊敬的心態，但台南一名3歲小妹妹，和媽媽到宮廟祈求平安時，蹲在金爐前好奇地探頭看，怎料下秒卻露出大事不妙的表情，抬頭說了一句， 「媽咪我便便掉出來了…」同時小手還慌張地摀著屁股，害媽媽嚇到立刻跪下跟虎爺謝罪。

這位媽媽在臉書社團「爆廢公社」表示，原本女兒都表現得非常好，直到她插香的那一刻，女兒表情突然變糾結，同時還傳出一股臭味，小聲地說，「媽咪我便便掉出來了…我只是放屁而已」，同時小手還扶著金爐，露出滿臉無辜又無助的模樣。

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▲網友小時候都做過很失敬的糗事。（圖／翻攝自爆廢公社）



原PO當下顧不得女兒的便便，馬上跪下和虎爺謝罪，也尷尬地說「不知者無罪」，希望女兒的失控行為沒有冒犯到神明。網友也哭笑不得地說，「虎爺公，是很疼小孩子的」、「看小女孩這樣可憐的表情，虎爺公不會怪罪的！」

還有網友分享自家孩子的糗事，「我家2歲半的把虎爺的香爐倒掉，說太髒了要洗，我整個當場差點暈倒」、「我小時後偷吃過虎爺的東西，在香爐寫號碼然後污賴給虎爺，我阿嬤就相信拿號碼去簽阿樂」、「我小時候拿隔壁喪家的金童玉女回家擺在電視櫃上，差點沒被媽媽打死。」

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