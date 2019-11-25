排隊等結帳！好市多常客一看「罕見奇景」神療癒　網洗板推：設專門通道

▲終於不用等到長菇啦XDDD。（圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」）

記者周亭瑋／綜合報導

好市多年度盛事「黑色購物節」今（25）日正式開跑，許多人摩拳擦掌，準備搶購一波好康；然而，就有常客昨天結帳時，捕捉到罕見的一幕，在欣喜不用久等之餘，也大讚太阿莎力了！

這名網友24日在「Costco好市多 商品經驗老實說」po出畫面，從結帳台可見上，區隔不同消費者購買商品的橫條之間，竟罕見連續3組只有1至2樣商品，這讓他不禁笑說，「來這麽多次，今天結帳的朋友們最阿莎力。」

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由於好市多的廣大會員們都擁有強大購買力，賣場商品也是大份量著名，所以通常都是塞滿推車的情況，因此這一幕更顯難得。

▲通常都是這樣。（圖／記者張一中攝）

po文一出，狂吸超過8千人按讚，紛紛回應「因為大家在等黑色星期五的活動」、「我也常在5樣以下，有時結帳時間都比購物時間還要久」、「你們住好市多隔壁對不對」、「我常常只買一盒起司片或一包咖啡豆」、「這排節制力」、「真的罕見，到Costco還可以忍住不亂買的很少」。

另外，不少常客也流露羨慕之情，甚至建議應該設置快速結帳櫃檯，以免去冗長的等待時間，「應該設一個5件以下，快速結帳通道」、「如果設個5項以下專排就好了」、「快速結帳通道+1，5樣以內的，咖啡3箱+衛生紙3包也可以，因為品項只有2種。我覺得很需要這樣的通道，每次排隊就像國道進隧道一樣，是賭博啊」、「學家樂福，弄個自助結帳區」。

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