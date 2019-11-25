第一份薪水！菜鳥秒敗「整套Uniqlo穿搭」　結局超悲催...同事憋笑：像怪胎

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名社會新鮮人上個月領到薪水後，立刻手刀購買Uniqlo推薦的整套穿搭，然而等他穿新衣上班時，收到的不是讚賞，而是一陣吐槽，甚至被同事笑像個怪胎。

男網友在ptt發文表示，表弟領到第一個月的薪水後，立刻上Uniqlo官網，照著代言人示範的穿搭，直接買了一整套衣服，打算上班時穿，「昨天他告訴我說，穿那樣...同事都覺得他像個怪胎。」

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聞言，原po不禁好奇，表弟到底是看上哪一套？而對方也馬上貼出截圖，只見品牌代言人穿著棕色圓領T恤，外面搭配藍橙白紅4色相間的法蘭絨格紋襯衫，至於下半身則搭上藍色U寬版牛仔褲，一整套穿出流行的寬版輪廓，十足的時尚感，同時也飄散復古氣息。

▲復古穿搭不是每個人都能駕馭的阿。（圖／翻攝自PTT）

然而，時尚穿搭並不是每個人都能駕馭，表弟被取笑後不禁哀怨嘆，「沒工作沒錢買Uniqlo的衣服時，我覺得我的人生是悲劇；買了Uniqlo的衣服後，才發現原來我人生是喜劇。」

po文一出引起熱烈討論，鄉民們紛紛回應，「這種復古穿搭很吃氣質」、「肥宅穿啥都醜，金城武穿啥都潮，懂」、「穿成那樣自己不覺得尷尬嗎」、「根本電車男XDDD」、「這套比較適合盧廣仲啦」、「我哭了~真醜」、「復古很吃臉和個人氣場」。

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