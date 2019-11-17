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月上12天班！農場管理員「現領1萬5」附15坪房+午餐　老闆狂列8點震驚網

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農場,鄉下,山區（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

網搜小組／周亭瑋報導

一名農場老闆最近徵管理員，每個月上班12天，待遇1萬5，同時附午餐及15坪單間房，他洋洋灑灑列出8項條件，然而各種繁重又具備專業的工作，讓眾人看傻了眼，不禁直呼「你徵得到人我比較意外」、「光是開怪手、小山貓、堆高機就打死一堆職業了」。

網友在「爆廢公社公開版」PO出截圖，感概「悲哀農場缺人，有缺工作可以洽詢，現在的人力真不值錢。」只見老闆發文徵農場管理員，表示每周四、五、六上班，每個月休18天，基本上從早上8點做到晚上6點，但須配合垃圾車；另外，還附午餐及宿舍。

請繼續往下閱讀...

至於工作內容相當繁雜，首先是挖土、清垃圾、運肥料、幫忙蓋鐵屋、養雞、割草並清運，老闆也強調，「須會推獨輪車，敢爬高、上屋頂。」再來，要具備基本水電能力，甚至是泥作、鐵工、板模能力，而且也要能維修農場水電、幫浦間，還得搬重物、水泥砂石、鋼筋、c型鋼等。

▲月上12天班！農場缺工「現領1萬5」附15坪房+午餐　老闆狂列8震驚網。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲網友們看完全都傻眼了。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

老闆直言，「最好會開怪手、小山貓、堆高機，這三樣都要會，因為隨時會用到，也要能配合幫忙一些隨時發生的雜事，上班時間外亦同。」

最後，這份工作無勞健保，且要能吃苦耐勞，老闆還要求，「服裝自備，不能偷懶，大太陽、下雨天照做，會發雨衣，還有40支監視器運作中。以上薪優，每月現領1萬5整，限男性須體健。」

雖然每個月才上12天班，但工作內容和薪水顯然不成正比，被大票網友吐槽翻，「上面寫的技能，1項1天就要2-3千元，所以不是消費者不尊重技能，是老闆不看重專業技能」、「會開怪手山貓這些的，在外面起跳45000...低能老闆」、「1萬5美金是不是」、「怎麼樣的腦袋才能夠打出這篇徵才文」、「基本上會水電，1個月就不只3萬了」。

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