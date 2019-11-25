杜拜度假趕不上回診！自費藥一顆47元病人跳腳　她爆青筋：有錢爽沒錢買藥





▲病人要去杜拜度假。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者張嘉晏／綜合報導

一名女網友日前遇到趕不上回診日的病人，延後日期後，對方才想起這樣藥會不夠吃，卻又不想自費買一顆47元的藥，要原PO幫忙想辦法。原PO聽聞後，認為對方明明有錢去杜拜，卻要計較和健康有關的醫藥費，實在是很無言。

「到底為什麼妳有錢出去爽沒錢買藥？」一名在醫療院所工作的女網友在臉書「爆怨公社」中抱怨，一名女病人看完醫生領完藥後，因為要去杜拜度假的關係，無法趕上下次回診的日子，就要求要把回診時間往後延3週。

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改好之後，病人想起這樣她的藥量不夠撐到回診日，原PO就請她自費買藥。怎料病人聽到後跳腳表示「一顆藥47元耶！妳不能幫我想辦法嗎？」原PO聽完後，心想對方明明都花大錢出國了，卻沒錢買藥，實在令人匪夷所思，「很想回她：我出藥錢妳幫我出飛機錢。」

▲病人知道一顆藥要47元，還跑回去盧醫生。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO透露，有機票的話只能提前領3次慢籤，但病人隨後還是不死心地跑回去盧醫生。她除了要求開慢籤，還要多開健保藥，但最後仍被拒絕，只好乖乖自費987元買21天份的藥。

貼文一出，網友們紛紛表示，「大錢捨得花，小錢斤斤計較」、「真的，來醫院看病的人有些邏輯都很怪」、「別理她，不願意的話就等回來再看，不然就去當地就醫」、「把去杜拜的機票拿來買藥順便去看腦科」、「因為出國花光啦」。

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