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坐姿雪寶剩1隻！媽手拿給女兒選　大媽「一箭步伸手」秒溜...她傻了

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▲▼《冰雪奇緣2》劇照。（圖／迪士尼提供）

▲雪寶（右）是許多影迷喜愛的角色。（圖／迪士尼提供）

記者張嘉晏／綜合報導

電影《冰雪奇緣2》正夯，不少家長都帶小朋友前往電影院觀影，周邊的商品更是賣得嚇嚇叫。一名媽媽日前手拿了3種款式的雪寶（Olaf）娃娃給女兒選，怎料孩子都還沒開口，一名大媽就上前把她手上的「坐姿雪寶」抽走，一聲都不吭地就手刀跑走，留下一臉錯愕的原PO和女兒。

「沒看過那麼沒有水準的人。」一名女網友24日在臉書「爆怨公社」中抱怨遇到神扯路人，她表示日前帶女兒去買雪寶玩偶，現場的娃娃有3種款式，包含坐姿、戴聖誕帽以及戴太陽眼鏡的；其中坐姿款只剩下一隻，不過工作人員說之後還會補貨。

請繼續往下閱讀...

原PO每種款式各取一隻，拿在手上問女兒想要哪一種，沒想到一名大媽走上前，未經任何詢問，就直接把唯一的坐姿雪寶抽走，然後手刀跑走，讓她超傻眼。「有禮貌嗎？不會問嗎？」原PO表示，剛剛還拿在她手上的東西，硬生生就被搶走，連2歲的女兒都問說「她為什麼搶走了？」無禮行徑超令人白眼。

▲▼ 大媽搶雪寶 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲大媽連問都沒問，就直接抽走。（圖／翻攝自爆怨公社）

媽媽表示，還好女兒喜歡的是戴聖誕帽的雪寶，她才沒有多計較，「但妳給妳的小孩做了很爛的示範！」她也藉機告誡女兒「搶東西是不對的」，拿不屬於自己的東西之前一定要先問過，女兒也懂事點頭說對方不乖。

網友們看完都怒了，紛紛表示如果是自己遇到，絕對會和對方理論到底，「搶回來問她有沒有教養」、「這種的我會直接嗆她欸，沒嘴巴問嗎」、「如果是我就搶回來，然後3隻都買」、「超沒禮貌的」。

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