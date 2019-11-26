香港泛民派輾壓親中派　賴惠員：我們也準備好對一國兩制說NO

▲民進黨台南市立委參選人賴惠員指出，在2020年的0111的投票中，讓台南市的區域立委揮出全壘打，力拚讓親中大將軍被排在立法院外。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

民進黨台南市立委參選人賴惠員指出，香港反送中事件延燒至今已發生無數慘劇，直到11月25日公布區議會大選結果，由泛民主派政黨大獲全勝，總共取得386席，親中議員僅保住57席，可謂潰不成軍，直接代表香港民眾對中國推行的一國兩制的完全不信任，也讓「回歸祖國」的「中國夢」徹底蒙羞。

賴惠員說，中國單方面撕毀中英聯合聲明，強推送中條例，嚴重侵害香港的獨立司法權，亦是對港民自由感的危懼加重，此舉終於喚起「市儈」港民的自危意識，不分年齡、階層、職業，紛紛走上街頭捍衛表達抗議，而且一次又一次的示威抗議又都受到黑警的無情鎮壓與暴虐對待，也一再刺激了港民頭仇敵愾的積怨，也因此凝聚出「討厭共產黨」的最大共識。而這樣的共識才激發出這次港民高達7成以上的投票率。

賴惠員指出，反觀我們台灣的近期民調同樣顯示了這種現象，討厭共產黨的百分比已經高達68％，可見得中國視人民如土芥，殘民以逞的暴虐政權已被逼到牆角了。近日的香港就如同2016的台灣一樣，曾經以堅定的決心向中國說「NO」，因為我們都感受到自己的國家正面臨被滲透被侵擾的莫大危機。

此次，香港的泛民派是以輾壓的姿態，用自己的選票狠狠的教訓了中國共產黨。賴惠員也相信台灣的選民也已經做好準備，在2020年的0111的投票中，換我們把中國黨掃進台灣海峽，除了在台南市的區域立委期許能揮出全壘打，再力拚讓國民黨的政黨票「低於159萬」，就可以讓親中大將軍被排在立法院外。讓我們一起努力重新贏來一股清新、自由的空氣，也讓後代子孫都能繼續保有民主、自由與人權的生活方式。

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