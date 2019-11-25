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邱毅秀韓國瑜手機號碼…博恩一試「本人真的接了」！秒答應上節目

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▲▼韓國瑜台中傾聽之旅，黃馨慧競選總部加油打氣。（圖／記者張榮恩攝）

▲韓國瑜。（圖／記者張榮恩攝，下同）

記者袁茵／綜合報導

知名政治脫口秀節目《博恩夜夜秀》過去邀請不少政治人物上節目，包括總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、前新北市長朱立倫等人，引發不少話題。《博恩夜夜秀》25日公布節目片段，只見主持人博恩從前立委邱毅在記者會上秀出的通話紀錄，找到國民黨總統候選人韓國瑜的聯繫方式，便直接在節目中打電話過去，結果韓國瑜本人還真的接通，並表明願意參加《博恩夜夜秀》。

在《博恩夜夜秀》最新上傳的「11/17－11/24 新聞亂報」節目內容中，博恩提及邱毅在21日記者會上秀出韓國瑜的祝賀電話，但邱毅卻沒有將韓國瑜的手機號碼打馬賽克，因此讓博恩決定「直接打電話過去試試看！」

▲▼韓國瑜台中傾聽之旅，李中競選總部加油打氣。（圖／記者張榮恩攝）

只見博恩打電話過去後，電話只響了不到2秒，就立刻被接通，博恩詢問「請問…是韓國瑜先生嗎？」對方則回應說「嘿！我本人就是，請說！」博恩驚訝地說，「真的假的啊？您好您好，我是《博恩夜夜秀》的博恩…」

韓國瑜聽聞是博恩後，則親切地回說「哇！您好！您好您好！」由於現場來賓尖叫連連，使韓國瑜疑惑再問「怎麼這麼多人啊？你現在…在哪裡？」博恩回答「我…我現在在攝影棚裡面，我們現在在錄影，然後我真心沒有想到，這通電話會打到您本人手上。」

韓國瑜則笑說「我本人聲音有點木訥吧？」博恩搖頭說「很熟悉…事情是這樣的啦！我有很多問題想問您啦！最迫切的是，不曉得您願不願意上《博恩夜夜秀》？」而韓國瑜回答，「你們不介意一個又禿又瘦又老的老頭子…」博恩秒答「絕對不介意！所以…你的答案是什麼？」韓國瑜則大聲地說「Yes, I do.」

聽到韓國瑜願意上《博恩夜夜秀》，博恩開心地笑說「天啊！謝謝謝謝！那我們這支電話就不流出去了！但我跟你說，記者會上邱毅有把你的電話亮給攝影機看，所以可能要小心一點點！」韓國瑜回應「哦！難怪你知道我的電話，這麼厲害！你很棒，祝福你祝福你。」隨後博恩說兩人之後再聯絡，互道再見後便掛上電話，繼續錄製節目。

針對博恩打通韓國瑜電話，網友們表示，「哇X!!!韓國瑜本人欸!!不是錄音，是真的本人」、「現場打還真的有人接真的太猛了」、「打給韓國瑜太屌了啦」、「還真的打通了！這也太狂了吧！」、「還以為至少是助手接什麼的」、「這後勁太強，我需要消化一下，到後面到底真的假的啦！」

▼邱毅秀韓國瑜手機號碼。此影片已將韓國瑜手機號碼模糊處理。

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