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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／世界5G大會閉幕　近80個項目簽署意向合作協議

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▲▼北京市。（圖／CFP）

▲北京市。（圖／CFP）

《北京》世界5G大會閉幕　近80個項目簽署意向合作協議

2019世界5G大會22日在北京落幕。會議期間，近80個5G相關產業項目簽署意向合作協議，涉及基礎建設類、場景應用類、產業落地類等合作。 （中新社）

《江西》南昌社保業務24小時自助辦網上辦

「南昌社保APP」20日正式上線，南昌社保24小時自助服務區投入使用，通過線上與線下雙輪驅動、互促互補，南昌市將推動全市社保經辦實現「全天候不打烊、全區域不跑腿、全網絡不排隊」的服務目標。（中新社）

《海南》海南明年起統一城鄉居民醫保

海南省醫保局、省財政廳、省衛健委等部門聯合近日印發《海南省城鄉居民基本醫療保險暫行辦法》，確定從2020年1月1日起建立全省統一的城鄉居民基本醫療保險制度；取消建檔立卡貧困人口大病保險封頂線。（中新社）

《重慶》三峽庫區新增900多億元對口支援投資項目

三峽庫區相關區縣22日簽約127個對口支援投資項目，簽約金額933.5億元（人民幣），將對三峽庫區的產業轉型升級、經濟社會發展和移民安穩致富起到積極推動作用。（新華網）

▼重慶市。（圖／CFP）

▲▼重慶市。（圖／CFP）

《陝西》北海市赴西安舉辦系列推介活動促優勢互補推交流合作

廣西北海市21日在西安舉辦「暖冬遇見北海」新聞發布會、北海市旅遊文體推介會等系列活動，以搭建「海絲」城市北海與「陸絲」城市西安的合作交流之橋，推動北海與西安、周邊各省市以及國內外城市優勢互補、交流合作。 （中新社）

《江西》南昌鷹潭率先開啟5G商用

隨著南昌、鷹潭被列入中國移動在全國首批5G商用城市，率先開啟5G商用，江西移動「5新」業務，將為5G個人客戶解鎖一批5G時代新體驗。（新華網）

《廣西》廣西完善醫療保障體系建設　確保減輕群眾負擔

廣西壯族自治區醫療保障局指出，廣西在完善醫療保障體系、醫保精準扶貧、藥品集團採購改革、醫保支付方式改革、打擊欺詐騙保等方面取得初步成效，切實減輕了群眾醫療負擔，提升了患者醫療保障水平。（新華網）

《湖北》「華創會」簽約30個重點項目貿易類項目超200億元

2019華僑華人創業發展洽談會重點項目簽約儀式上，60位各方簽約代表分3組上台，集中簽約30個項目，其中，投資貿易類項目22個，總額202.85億元（人民幣），人才、技術類項目8個。（新華網）

▼湖北省。（圖／CFP）

▲武漢市,湖北省。（圖／CFP）

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