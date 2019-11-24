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華聞快遞／河北省6大行業完成去產能年度任務

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▲▼河北省。（圖／CFP）

▲河北省。（圖／CFP）

《河北》河北省6大行業完成去產能年度任務

數據顯示，2016年至2019年，河北全省共壓減退出煉鋼產能6811.4萬噸、煉鐵產能5952萬噸、煤炭產能4807萬噸、水泥產能1194.9萬噸、平板玻璃產能4159萬重量箱、焦炭產能2923.8萬噸、火電產能179.05萬千瓦，階段性任務均全部超額完成。（河北日報）

《廣東》粵研發經費增15.41%

2018年廣東全省科技經費投入力度持續加大，共投入R&D經費2704.70億元（人民幣，下同），比上年增加361.07億元，增長15.41%，增速超過大陸全國平均。（南方日報）

《江蘇》崑山台資企業投資信心不減

崑山市台辦24日指出，今年1至10月，該市新批台資項目141個，增資項目48個，新增投資總額12.98億美元，新增註冊資本5.38億美元，台資企業投資信心不減。從1990年10月第一家台資企業落戶以來，昆山累計批准台資項目5174個，增資項目2441個，投資總額600.6億美元，註冊資本313億美元。（新華社）

《海南》海南省支持貧困市縣整合涉農資金超60億元

根據海南省財政廳，2016年至2019年，五指山、臨高、白沙等5個試點貧困市縣累計整合涉農資金62.18億元，自2016年啟動試點工作以來，我省建立「六個一」工作機制，全力支持5個貧困市縣深入推進整合涉農資金試點。（海南日報）

▲▼海南省。（圖／CFP）

▲海南省。（圖／CFP）

《北京》大陸蛋價連續12個工作日下降　月內降幅近20%

大陸農業農村部提供數據顯示，截至11月22日14時，大陸全國農產品批發市場雞蛋平均價已連續12個工作日下降，月內價差最高可達2.25元/kg，降幅為18.04%。（中心經緯）

《北京》前三季度大陸社會物流總額達215.9萬億元　同比增長5.7%

今年前三季度中國大陸社會物流總額達215.9萬億元，同比增長5.7%，增速低於上年同期，也低於當期GDP增長，今年前10個月，中國物流業運行呈現下行壓力加大、利潤空間縮小，增長速度放慢、結構調整加快，巨集觀政策趨於寬松、市場競爭更加激烈三方面特點。（中新社）

《浙江》前十月浙江上市公司發生161起並購　交易金額843億元

截至目前，浙江共有境內外上市公司569家，總市值達到了7.9萬億元，其中境內上市公司453家，居大陸全國第二位。今年1至10月份，浙江116家上市公司發生161起並購，交易金額843億元，並購次數和金額均居大陸全國前列。（中新社）

《福建》福建省茶產業技術創新聯盟成立

該聯盟由省農科院茶葉研究所、省種植業技術推廣總站、福建農林大學園藝學院共同發起，旨在搭建全省茶產業科研協同攻關、科企合作開發、上中下游銜接的平台，通過整合全省茶葉科技、人才和市場資源。（福建日報）

▼福建省。（圖／CFP）

▲▼福建省。（圖／CFP）

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