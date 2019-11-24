華聞快遞／銀川鼓勵發展夜間經濟　推動消費增長

▲寧夏銀川。（圖／CFP）

《寧夏》銀川鼓勵發展夜間經濟 推動消費增長

為有效激發內需潛力，銀川市將採取鼓勵發展夜間經濟等措施優化消費供給，推動消費增長，將支持主要商圈、商業街等適當延長營業時間，開設深夜營業專區，允許有條件的酒吧街開展「外擺位」試點，並試點設置分時制步行街。（新華社）

《山東》山東留抵退稅首月企業減負39億元

山東在去年實施一次性留抵退稅71億元（人民幣，下同）基礎上，今年按照國家深化增值稅改革的有關規定，建立起常態化留抵退稅制度。今年10月，絕大部分納稅人迎來第一個留抵退稅期，山東全省共有509戶企業申請退稅，退還稅款39億元。（新華社）

《青海》電商助力藏區脫貧 藏雪茶走出高原

隨著扶貧攻堅的深入，電商扶貧的腳步也越走越快，2018年下半年，班瑪縣政府開始採取企業托管經營的模式，截至今年10月，受托企業總共上交扶貧受益資金190.7萬元，帶動建檔立卡兜底戶503戶，戶均收益3791元。（新華社）

《廣東》廣東自貿區制度創新促貿易新業態蓬勃發展

據海關總署廣東分署統計，今年前三季度，廣東自貿試驗區進出口總值2314億元，同比增長22.9%，近五年來，廣東自貿試驗區所在海關先後推出的一系列創新措施吸引了大批企業入駐。海關註冊企業從2015年初的2000多家，增長到今年9月的1.3萬家，增長了6倍。（新華社）

▲廣東省。（圖／CFP）

《寧夏》寧夏970家規上工業企業開展對標工作

寧夏自2018年出台《工業對標提升轉型發展行動方案》以來，截至目前，共形成2批共58個重點行業對標指標，全區已有970家規模以上工業企業開展對標工作，規上工業企業對標覆蓋率達85%。（新華社）

《廣西》廣西加強農業專業人才隊伍建設

廣西政協20日就如何加強農業專業人才隊伍建設，在廣西大學進行重點提案督辦調研。政協組成專題調研組，多方式徵求教育、人社、編辦等部門以及各大院校的意見建議，並到廣西大學開展督辦調研，為加快推進農業專業人才隊伍建設把脈支招。（廣西日報）

《山東》大陸全國醫保電子憑證在濟南首發

大陸全國醫保電子憑證首發儀式24日在山東濟南舉行，「醫保電子憑證」成為大陸全國醫保線上業務唯一身份憑證，即日起在河北、吉林、黑龍江、上海、福建、山東、廣東7個省（市）的部分城市陸續開通使用。（新華社）

《廣東》粵港澳大灣區邁向高層次協同創新共同體

近期發佈的《中國區域創新能力評價報告2019》顯示，從企業創新、創新環境、創新績效、知識創造、知識獲取等指標綜合評價，廣東區域創新能力居大陸全國首位。如何加強廣東與港澳的協同創新，成為當前粵港澳大灣區面臨的「必答題」。（新華社）

▼粵港澳大灣區。（圖／CFP）