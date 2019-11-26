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和妻子大吵！丈夫5F陽台「狠推她墜落慘死」…隨後衝4F跳下命危了

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▲▼示意圖,夫妻吵架,成人,憤怒,爭論,男人,爭吵,問題,關係,女（圖／123RF）

▲發生口角爭執後，丈夫竟將妻子從5樓陽台推下。（示意圖／123RF）

記者朱世凱／綜合報導

大陸近日發生一起駭人的命案慘劇，一對夫妻24日因為口角爭執，郭姓丈夫便將趙姓妻子從5樓陽台推下致死，隨後衝至4樓陽台一躍而下。據悉，截至當日下午1點左右，趙女經過醫院搶救後宣告死亡，郭男則因身受重傷仍在急救中。不少網友看完嚇得直呼「是有什麼深仇大恨嗎？非要置人於死...。」

據《檢察日報》報導，廣東省中山市中公安局通報，24日上午9點多，有2人先後從某公司員工宿舍墜樓，調查後發現，墜樓者郭男和趙女為夫妻關係，當天上午8點50分左右，2人發生爭執和肢體衝突，隨後就一起跑向宿舍5樓；過沒多久，郭男疑似心懷憤恨的關係，便將妻子從5樓陽台上推了下去，自己則走到4樓陽台處跳下。

▼警方目前已介入調查此事。（示意圖／CFP）

▲▼警方目前已介入調查此事。（示意圖／CFP）

報導指出，截至下午1點，趙女經過搶救後宣告身亡，郭男則仍在救治中。警方目前已將此案朝向故意殺人案偵辦，詳細原因有待釐清。網友看完後紛紛留言，「衝動是魔鬼...」、「暴力的人就是可怕」、「推下陽台是蓄意謀殺了吧」、「是有多大的恨意？」、「丈夫為什麼自己走到4樓跳啊？邏輯詭異」。

也有人說，「不知道前因後果不好評論」、「也許是自己不慎掉下去的」、「大家都在責怪男生，或許是女生有錯也不一定啊」、「害人害己...」、「就算救活了，未來也是要背著內疚感走下去的」、「如果有孩子的話，那孩子就太可憐了」。

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