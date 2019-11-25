影／極限挑戰「攀62F失手摔死」…恐怖瞬間全錄！媽怒告直播平台奪兒命　判決出爐

▲吳永寧因為雙手無力支撐，便從62樓墜落身亡。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

大陸極限運動玩家吳永寧2017年在湖南省長沙市的華遠國際中心墜樓，媽媽對此控告「花椒直播」奪走兒子的性命。北京互聯網法院一審宣判，花椒直播未盡保障安全的義務，需承擔網路侵權的責任，判處3萬元人民幣（約新台幣13萬元）罰款。不過花椒直播不服判決於是再次上訴，二審結果近日終於出爐。

綜合陸媒報導，吳永寧自稱是大陸「極限高空挑戰第一人」，他常常拍攝攀爬高樓的畫面，讓觀看者跟著心驚膽跳，藉此吸引百萬粉絲訂閱，並且得到多間廠商邀約合作。不過吳永寧2017年11月8日攀爬華遠國際中心大樓時，因為雙手支撐身體過久而無力，最終從62樓墜落身亡，恐怖畫面也被錄了下來。

▼極限玩家吳永寧。（圖／翻攝自微博）

不少網友事後都認為吳永寧是在玩命，才會落得如此下場。不過他的親友稱，吳永寧之所以這麼努力賺錢，是為了照顧罹患精神疾病的母親。也有消息說，吳永寧在出事前2天曾告訴女友，影片如果大紅就可以獲得高達10萬元人民幣（約新台幣43萬元）的酬勞，他便能風光地去對方家中提親。

據悉，吳永寧的母親何小姐隨後將花椒直播告上法院，認為兒子墜樓身亡的當下正處在與花椒直播的簽約期內，所以直播平台與兒子的死有直接的推動和因果關係，應承擔責任。

▼吳永寧常常拍攝令人捏一把冷汗的攀高影片。（圖／翻攝自微博）

不過花椒直播回應稱，直播平台提供訊息儲存空間的行為，並不具有在現實空間侵犯吳永寧人身權的可能性，不屬於侵權行為；其次，吳永寧上傳的影音內容並不是法律法規禁止內容，被告沒有應當處理的法定義務，不做處理不具違法性。

北京互聯網法院一審宣判，花椒直播未盡保障安全的義務，必須向吳永寧家屬賠償3萬元人民幣（約新台幣13萬元）。花椒直播不服判決於是再次上訴，案件在本（11）月22日於北京市第四中級人民法院審理。二審法庭認為，一審判決認定事實清楚，雖然適用法律有誤，但裁判結果正確，因此駁回上訴，維持一審判決，直播平台仍須賠償吳家損失3萬元人民幣。

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