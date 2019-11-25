被同學取笑爆淚！小一弟「正能量注音文」藏鉛筆盒　高EQ逼哭家長：太勇敢了

▲弟弟在學校被同學取笑。（圖／原po授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

一名就讀小一的弟弟，日前在學校被同學取笑，忍不住大哭，事後他寫了張字條安慰自己，而簡短的一句童言童語卻夾雜著超齡的正能量，讓媽媽心疼不已，大票家長也鼻酸盛讚，他真的很勇敢。

母親上周在臉書社團「小一聯盟」發文提到，「今天檢查功課時看到他鉛筆盒有紙，我打開看...發現是他寫給自己的紙條，看完真的淚不止，不知道要怎麼安慰他，處女座寶寶玻璃心阿。」

請繼續往下閱讀...

原來，兒子前一天在學校被同學取笑，委屈地跑回班上大哭，但難過之餘，他不忘用注音寫下鼓勵自己的話，「沒關係，難免會哭一下」，然後放在鉛筆盒裡自我鼓勵。

一席話瞬間戳中母親淚點，不禁直呼「小一的生活會遇到很多他需要學習的地方，但小孩的世界是無邪、天真可愛的，我不知的該怎麼跟他說，當媽媽好難、好傷心。」

▲難過的他寫了張字條勉勵自己。（圖／原po授權引用）



原po還強調，並沒有想要檢視別人家的孩子，也不想什麼事都找老師，只想找好時機跟兒子好好談談。

而弟弟高EQ的舉動，網友們無不留言讚賞，「媽媽看了心一定會難過一下， 但他若能給自己打氣，調適好的話，這就是很棒的成長喔」、「我覺得他很棒，找到如何安慰自己的方式」、「好懂事的孩子」、「小孩很棒，會寫字紓壓，未來抗壓性會比別的小孩高」、「你兒子很堅強，我還想請教怎麼訓練的」、「天啊，媽媽心都碎了」。

另外，家長們也紛紛建議道，「吃飯聊天時，問問學校有什麼開心難過或新鮮事，如果他不願意說出口，那就先這樣」、「抱抱他！然後跟他說媽媽會一直在他身邊」、「心思很細很敏感的孩子，媽媽多陪陪他，他是很棒的孩子」、「還是先改善源頭吧！不改會常心酸，聯絡簿上老師寫的事情先處理」。

►偷偷分享少女的秘密！