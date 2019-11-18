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休假探班請雞排「換來超不堪謠言」　主管冷漠私訊...砲灰哥心寒：宮鬥逆

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職場,辦公室,工作,上班（圖／取自免費圖庫negativespace）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫negativespace）

網搜小組／周亭瑋報導

職場上不乏爾虞我詐、派系鬥爭，一名男網友的工作環境中，就有嚴重的小圈圈情形，而置身事外的他，昨天休假突然心血來潮，買雞排去探班，怎料好意被有心人曲解，最後謠言還傳回來，讓他錯愕又心寒。

「這輩子真沒請人吃東西，請的這麼賭爛的！」男網友在爆怨公社po文訴苦，現在跟他同組的同事才10人，彼此間卻有很嚴重的小圈圈，而組長還帶頭劃界線的人，至於他則極度厭惡這種情況。

請繼續往下閱讀...

昨天，他剛好在公司附近，想說買個雞排探班一下，「因為認識雞排店老闆，他說可以幫我外送，就不用再繞那一小圈，結果半小時後，組長傳Line問，為什麼要請雞排？」

▲原po請客還被說閒話。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原po請客還被說閒話。（圖／翻攝自爆怨公社）

當下，男網友其實很想回，「因為我沒你這麼小氣」，但還是耐著性子解釋，單純覺得大家辛苦了，怎料不到1天時間，他的善意被傳成「為了討好某某某才請客」，最後甚至傳回他耳裡。

對此，原po不禁苦笑，「我X林老木的勒，請同事吃個東西也能腦補宮鬥小劇場，是在蝦米碗糕？討好某某某，其他人是沒吃到逆？氣得我冰心訣可能要唸個一百遍了吧！」

網友們看完也直搖頭，紛紛感嘆「自從我知道處處是賤人以後，我連出國也不會帶東西回來做人情給任何人了」、「之前公司部門才3個人也可以分小圈圈了（眼神死）」、「不用想太多，職場本來就是如此」、「我們8個人就搞東搞西了」、「職場上正常發揮而已」。

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