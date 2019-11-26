板橋女想學鄭捷！酒後PTT貼文「超想殺人」...警2小時鎖定IP抓人

▲陳女心情不好酒後在PTT貼文「我現在超想殺人」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一名31歲陳姓女子，在PTT上貼文「我現在超想殺人，有在計畫隨機殺人….」，文章一出馬上引起轄區警方關注，立即成立專案小組，短短2小時循線在她住家將她逮捕，到案時坦承因心情不佳，酒後抒發情緒才會貼文，警訊後依恐嚇公眾罪嫌送辦。

▼網友留言叫她去看醫生 。（圖／記者陳以昇翻攝）

25日晚間8時許，有位署名「愛裡無懼怕」網友在批踢踢實業坊貼文「我現在超想殺人，有在計畫隨機殺人，目前就住在江子翠捷運站附近，鄭捷四、五年前，真的就在這裡隨機殺人，目前正在克制自己不能這麼做…」

文章一出，網友馬上在底下回覆「你需要看醫生」，「為了你好，勸你刪文吧，光第一段你就會被抓去約談了」，「幫你掛號明天早上的精神科」，轄區海山警分局不敢大意，立即成立專案小組介入偵辦。

晚間11時許，警方不到3小時，從網路IP位址循線找到陳女住家，將她帶回偵訊；陳女供稱因為今天心情不好，又喝了點酒，才會在網路上貼文抒發情緒，還跟警員說「可以快一點嗎，明天還要上班」，一副無所謂樣子讓人傻眼，警訊後依恐嚇公眾罪嫌函送偵辦。

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