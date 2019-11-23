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「全台6絕美大學」哪間最美？　鄉民激辯...大推觀光客最愛：有度假感

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▲▼國立台灣大學,台大圖書館,台大,校園,台大總圖。（圖／記者李毓康攝）

▲臺灣大學。（圖／記者李毓康攝）

記者張嘉晏／綜合報導

一名網友在PTT上列出台灣6間校景絕佳的大學，北中南東部都有，自然景色和建築設計皆各有特色，好奇大家心目中最美的學校是哪一間。貼文一出，也引發網友們熱議。

「校園環境會影響心情嗎？在漂亮的學校讀書會不會心情特別好？」一名網友日前在PTT八卦版上發問，列出台灣6間景色優美的大學，包含了臺灣大學、真理大學、東華大學、東海大學、亞洲大學以及中山大學，詢問網友們哪間學校是全台灣最美的大學。

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一進到臺灣大學，寬廣的椰林大道除了常被當作網美打卡的地標，擁有山牆、拱頂的總圖書館也是相當有特色。而位於淡水的真理大學，裡頭的大禮拜堂除了讓校園充滿西式風情，校景也曾被周杰倫電影《不能說的秘密》取用，因此吸引了不少韓國遊客前來朝聖。

▲真理大學禮拜堂 。（圖／取自新北光觀旅遊網）

▲真理大學禮拜堂 。（圖／取自新北光觀旅遊網）

位於花蓮縣的東華大學，校園面積廣闊，湖畔橋景讓人彷彿置身歐洲，學生還有機會上「獨木舟課程」，好山好水令人羨慕。此外，東海大學的路思義教堂、亞洲大學由安藤忠雄設計的美術館、位於西子灣的中山大學也都是網友們公認很有特色的校園。

▲▼ 亞洲大學充滿歐風 。（圖／記者陳涵茵攝）

▲亞洲大學充滿歐式風情 。（圖／記者陳涵茵攝）

貼文一出，鄉民們紛紛為心目中最美的大學拉票，「中山大學有山有海最美」、「東華和東海真的很美」、「我覺得東華」、「去過台灣一半以上的大學，我推中山」、「台大溪頭實驗林屌打」、「中山有種度假fu」。

此外，也有不少人推薦名單以外的學校，「暨南啦」、「沒有暨南，失敗」、「北藝大，夜景美翻」、「你把屏科大放哪了」。

▼東華大學（圖／取自花蓮觀光旅遊網）

▲▼東華大學（圖／取自花蓮觀光旅遊網）

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