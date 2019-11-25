「共諜案牽涉不只台灣」　蔡英文：嚴肅面對別在此階段下評斷

▲總統蔡英文。（圖／記者楊鈞典攝）



記者陶本和／台北報導

針對澳洲媒體報導共諜案，影片中出現外交部次長徐斯儉，外界質疑我外交系統事先知悉。對此，總統蔡英文25日表示，外交部次長徐斯儉在受訪時並不知此事，而該案已進入調查階段，她同時也呼籲，該案牽涉不只台灣，應嚴肅面對，不要在這個階段下評斷。

有關澳洲情報局聲明抵制外國間諜活動，蔡英文表示，現在所牽涉的所謂的間諜案，其實它所牽涉的不只是台灣，還牽涉到其他的國家，更顯得這個案子要嚴肅、審慎的面對，「我們已經啟動調查程序，也會跟其他的國家來進行合作。」

對於外交部次長徐斯儉出現在共諜案的訪問影片中，是否有政治力的介入的問題，蔡英文表示，這件事情外交部已經澄清了，次長在接受訪問的時候，並不知道有這一件事情。

蔡英文強調，這個案子已經進入到調查的階段，相信所有相關單位都會協力一起來做。她呼籲，因為這是要嚴肅面對的案子，也不要在這個階段下評斷，等整個調查完整以後，在完整的事實基礎之上，再來做評斷。

蔡英文表示，不要以中國大陸的說法來下評斷，在這個階段都是不需要的，她也希望關心這件事情的同時，也要支持相關單位所進行的後續調查。

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