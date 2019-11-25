支持台灣兄弟相挺　王正坤北上支持賴清德競選副總統

▲海內外學術界發起支持蔡英文、賴清德競選總統副總統連署行動，與賴清德有20多年革命情感的王正坤醫師，特北上支持，兄弟緊握雙手一起為台灣加油。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

海內外學術界發起支持蔡英文、賴清德競選總統副總統連署行動，11月25日在台大校友會館舉行，國內外數百名學者教授出席盛會，賴清德親臨致詞，台南市醫師公會前理事長王正坤醫師與賴清德有20多年革命情感，特北上發揮「支持台灣、兄弟相挺」的精神，兄弟見面特別開心，緊握雙手一起為台灣加油！

會議由李明亮資政、陳定信院士、賴振昌校長致詞，闡述國內外學者的心聲與政策的核心價值，支持蔡英文總統提出的堅韌之國前進世界，肯定蔡總統「溫和而堅定」的抗中保台政策。並且在賴清德副總統參選人帶領之下，10多位台灣的大學校長上台與賴清德合照，獲得數百位學者熱烈掌聲。

賴清德說，香港區議會選舉，泛民主派取得百分之75以上的席次，大幅領先親中的建制派，只要親中的資深候選人都以落選收場，香港選民用選票表態。賴清德也告訴在座的大學校長們，台灣警察要進入大學校園，必須獲得大學校長的同意，而香港警察直接進入校園抓學生，前所未見。台灣這次選舉是台灣主權捍衛跟民主維護之戰，日前美國副國務卿來台灣表達支持台灣，美國國會也推動台北法案，代表德不孤必有鄰。

台南市醫師公會前理事長王正坤醫師指出，他與賴清德是成大醫院同事，從1991年代，就一路支持賴清德參與政治活動，守護人民與土地，一路陪同征戰國大代表、立委與台南市長，今日特別由台南到台北參加活動，發揮兄弟情義全力相挺，王正坤表示，會用盡一切力量，呼籲朋友們支持蔡英文與賴清德競選正副總統，全力守護台灣家園。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。