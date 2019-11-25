泛民主派「首度贏得過半數席次」　民主黨主席：港府須回應五大訴求！

▲香港民主派記者會。（圖／記者宋良義攝）

記者宋良義、朱世凱／台北－香港連線報導

24日香港舉行全港區議員選舉，在452個應選席次中，非建制派取得過半數的300多席，這也是1997年香港回歸中國後，泛民主派首度獲得過半數席次。對此，屬泛民主派的民主黨黨主席胡志偉表示，本次的投票率超越以往，是香港市民很明顯的政治表態，「希望特區政府能儘速回應五大訴求。」

據悉，此次區議員選舉投票率超過7成，有高達300萬名香港市民參與投票，創下香港回歸以來最高的投票率，其中民主黨派出99人參與區議員選舉，就有91人成功當選。胡志偉對此指出，這次極高的投票率是一次的民意大爆發，在近半年的反送中抗爭下，面對警方暴力鎮壓群眾運動以及政府漠視民意，參與反送中的示威者及手足透過手上的選票，對於五大訴求做出表態。

▼民主黨黨主席胡志偉（右）表示，盼港府盡快回應五大訴求。（圖／記者宋良義攝）

胡志偉解釋，香港市民用最和平理性的方式，透過選票表達訴求，出於不希望香港變成威權的統治，因此民主黨鄭重呼籲港府，希望港府能留意民意的發展，好好處理民意展現後的結果，儘速回應民意的訴求，對於警暴的問題必須成立獨立調查委員會，以使任何人包含警察都要面對司法的制裁，任何人都不能無法無天。

胡志偉強調，當選的黨內同仁責任非常大，對於新科區議員將會請政治前輩多多提攜；另外，對於全港18個區議會席次中以泛民主派居當選多數，期望大家都能利用區議會的平台，做好民主推廣的作業，認真聆聽市民的聲音，並呼籲同志要用最嚴謹的態度回應社會上的五大訴求。

▼香港民眾踴躍參與選舉投票。（圖／達志影像／美聯社）

胡志偉補充說道，當前林鄭月娥及相關官員需要負上自己應負上的政治責任，並且與市民進行對話，走出現在的困局，香港市民已透過選票，將訴求表達給港府及中央政府聽，正因為特區政府有中央政府插腰，不理會民意的聲音，才會造成這次的選舉結果，如果特區政府做出成立獨立調查委員會、改組政府、改組警隊等回應五大訴求的行動，相信香港市民也會樂見未來局勢的發展。

胡志偉最後稱，一定要認識了解這次選舉結果的背後因素，及應付各地區工作，否則非建制派的工作不理想，支持度就有可能出現逆轉。他相信多區的區議會將由民主派主導，並且透過區議會正副主席定期與政府部門首長會議，以及與民政局會議等，向政府施壓。

▼泛民主派首度獲得過半數席次。（圖／路透）

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