籲建制派不要灰心！環時：香港選舉不可能衝擊一國兩制框架

▲香港24日舉行區議會選舉。（圖／記者游宗樺攝）

記者馬叔安／綜合報導

泛民主派在香港24日舉行的區議會選舉中大勝，對此《環球時報》25日社評指出，「這次選舉的政治環境應當說很不正常」，最近幾個月暴力肆虐全港，它作為非理性的政治能量，顯然會以各種方式轉化成對選舉進程的直接影響，對很多人、尤其是對建制派候選人以及其支持者造成壓力。

社評寫道，今年因為修例風波，各方都把政治口號更加突出地帶進區議會選舉中來，「按說正常情況下不會是這樣的」，不過競選口號歸口號，無論哪一方，「他們把區議會選舉政治化的實際空間都是有限的。」

▲香港近日發生多起警民衝突。（圖／記者宋良義攝）

社評直言，西方一些勢力在過去的一周裡開足馬力，為香港反對派在本次區議會選舉助選，泛民這一次得到更多席位，並不意味著這是香港選民對暴力示威的支持，「大多數港人已經厭倦暴力，希望重建秩序，對香港民意這一基本面的判斷不會錯。」

社評強調，「香港與內地社會處在不同的政治制度中，通過選票等憲制規定的方式來表達意見，這在香港是應當鼓勵的」，相信無論香港選情有什麼樣的波動，對於香港所有選舉都是中華人民共和國治下一個特別行政區內的選舉，它們不可能衝擊「一國兩制」的基本框架，「希望香港的建制派不要灰心，愛國愛港的民眾不要灰心。」

▲泛民取得過半數議席。（圖／達志影像／美聯社）

今屆區議會選舉全部452個選區均有多於一人參選，也是1997年以來首次無人自動當選的一次選舉，選舉結果不單對明年立法會選舉有標誌性影響，更有可能左右2022年特首選舉。最終，泛民趁修例風波浪潮，一鼓作氣取得逾半區議會議席，下一步將大機會全取117席特首選委。

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