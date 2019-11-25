推動交通「三強」　蔡淑惠：拒絕「搞軌」錢坑

▲國民黨台南市第五選區立委參選人蔡淑惠表示，對全國與地方的陸運交通發展，她主張推動交通「三強」來拒絕「搞軌」的錢坑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市第五選區立委參選人蔡淑惠表示，台南市目前的公車使用率偏低，仍處於虧損狀態，「前瞻」卻離譜的搞出數百億、尚未詳細評估的軌道建設，針對全國與地方的陸運交通發展，她主張推動交通「三強」來拒絕「搞軌」的錢坑。

蔡淑惠表示，未來，在國家預算分配及法制工作上，交通建設要推動的「三強」目標，包括：一、強化大眾運輸系統便捷性；二、強調交通兼顧觀光發展；三、強制立法對高齡者友善的交通服務。

蔡淑惠指出，蔡政府前瞻計畫的軌道建設，被外界批評是債留子孫、選舉綁樁的錢坑。「前瞻」8年8800億，軌道建設就占了48%，還硬塞6、7百億元給台南市政府要求做單軌捷運，地方需提出150多億配合款。但荒謬的是，台南的捷運路網卻只在綜合規劃、可行性研究等階段。

蔡淑惠說，蔡政府砸大錢「搞軌」，但依交通部統計處2016年「民眾日常使用運具狀況調查」發現，台南市只有5.5％的民眾使用公共運輸系統，是六都中最低，也比全國平均值16%低了許多，台南市的公車每年虧損逾3億元；私人運具如機車、汽車的使用率則是高達86.3%。

她表示，大眾公共運輸的規劃與發展，必須從可負擔性、便捷性來推動，她提出「三強」目標，未來將逐步落實在國家預算分配與法制工作：第一，強化大眾運輸路網便捷性：重新檢討蔡政府前瞻計畫「搞軌」錢坑，破除國家預算被選舉綁樁、炒作地皮的亂象。特別是針對軌道運輸部分，拒絕蔡政府「先射箭再畫靶」的不負責任做法，邀請學者專家從整體交通環境需求，進行重新檢討調整。針對台南的大眾運輸系統部分，蔡淑惠認為，砸大錢的軌道運輸效益還要審慎評估投資效益，現階段應以強化公車系統為優先，全面提升公車的使用率為近程重點目標。

第二，強調兼顧觀光發展，串聯三橫三縱：觀光已是台灣經濟發展的重要推力。她主張，觀光局在中央要提升行政層級外，觀光與交通、文化、經濟、內政、農業等部會，要有任務型的常設推動組織。「台灣好行」與「台灣觀巴」等交通票卡，也要進一步整合，讓海內外觀光客在台灣有更便捷的交通服務。至於台南路網，要加強台鐵、高鐵、機場、港口之間的連結；規劃串聯山海的三橫（台86線、台84線、國道8號）、貫穿南北的三縱（台61、國1、國3），開闢觀光廊道及觀光交通專線，讓台南豐富的文化與鄉村旅遊資源進一步發揮。

第三，強制立法對高齡者友善的交通服務：台灣已進入高齡化社會，大眾運輸系統應透過立法，強制性的針對高齡與身心障礙民眾，提供優惠與友善的服務。目前，六都對65歲以市民敬老優惠已是普遍共識，但持證或持卡享免費、補貼、扣點等，各地不一定相互適用。她主張未來應透過立法，全國施行一致性做法。

對於建構台南高齡友善交通環境，蔡淑惠主張，除了健全公車路網之外，老人的年齡與健康狀況不同，可進一步強化現行「小黃公車」方案，擴大與計程車或私部門合作，協助照顧與保障偏遠地區民眾基本通行權益外，提升老人社交、就醫、托老、旅行的交通服務。

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