邱毅被酸像共產黨怒提告　柯文哲：我比較白目就講出來

▲柯文哲出席「稻香合署大樓新建工程」動土典禮。（圖／記者徐斌慎攝）

記者楊亞璇／台北報導

前立委邱毅被新黨列入不分區首席，台北市長柯文哲日前酸說「邱毅看起來就很很像是共產黨提名的」，讓邱毅氣得提告，指柯文哲涉及誹謗及意圖使人不當選。對此，柯文哲25日受訪表示，「我是比較白目就講出來這樣而已」，其實大家心裡面都這樣想啊，還說「我只是比較老實而已」。

柯文哲25日出席「稻香合署大樓新建工程」動土典禮，他受訪時也針對邱毅提告做出回應，「深藍的說我是綠的，深綠的說我是紅的」，其實他只是維持一個中道的路線，在目前的這種中美對抗局勢、緊張的兩岸關係，維持中道的路線才符合台灣的最大利益。

柯文哲說，一開始國民黨不分區立委名單出來，當然被罵翻了，他們內部也在討論說，奇怪，就選票考量，哪些人是有票房、哪些人是沒有票房的，每個黨應該都曉得，所以第一次國民黨提出那名單，「我覺得滿驚訝是說，這明明一定會被罵翻的，你怎麼會提出來？」。

柯文哲直言，其實他們後來有做一些修正，但也是改正不多啊，如果國民黨會去做出一件對他不利的事情，就要想說，「欸這後面是誰在影響他？」。

柯文哲接著還表示，至於邱毅這就更有趣了，你一下子在國民黨、一下子在新黨，「欸？可以同時影響國民黨跟新黨的幕後老闆，這個猜也猜得到啊」。

柯文哲笑說，他只是講出大家的想法，「我是比較白目就講出來這樣而已」，其實大家心裡面都這樣想啊，「我只是比較老實而已」。

►白白胖胖也是一種美