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蔡壁如不分區排第5催票…估民眾黨不分區可上4席　時力最多2席

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▲▼蔡壁如、高虹安接受電台專訪。（圖／翻攝POP撞新聞）

▲蔡壁如、高虹安接受電台專訪。（圖／翻攝POP撞新聞）

記者蔡文鈴／台北報導

2020大選進入倒數，台北市長柯文哲日前稱選戰已經進入「垃圾時間」。在不分區政黨票競爭上，各黨全力以赴催票，代表民眾黨的北市顧問蔡壁如25日接受廣播談到不分區名單，預估這次民眾黨安全應該會有4席，而時代力量最多應該只會有2席。

蔡壁如說，從民調上看來，民眾黨的政黨票支持度大約都在8％到10％，因此預估安全是4席，而自己排第五就是要全力催票，時代力量最多只會上2席。

蔡壁如也提到，在大選最後階段，就是要柯文哲好好召喚他的柯粉出來投票，今年比較悲觀是怕年輕人出來投票的意願會很低，所以這選戰最後階段、最重要的工作要教大家投政黨票，第二是讓大家知道「如何投柯文哲等於投民眾黨。」

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