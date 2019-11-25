催政黨票！幫柯文哲「保溫2024」　蔡壁如：不反對大家總統投廢票

▲蔡壁如、高虹安接受電台專訪。（圖／翻攝POP撞新聞）



記者蔡文鈴／台北報導

台北市政府顧問蔡壁如衝刺2020選戰，25日與郭家軍高虹安接受電台訪問。問及如何加溫民眾黨政黨票，蔡壁如坦言，希望大家可以把「支持柯文哲等於投民眾黨有連結」，對於柯粉自發性投廢票，轉向將政黨票投給民眾黨，若能對選情有幫助，自己不反對大家投廢票。

蔡壁如表示，若把柯文哲當總統參選人民調支持度有22％到25％，政黨票部分民眾黨就掉到剩下8％到10％，到地方跑行程時，發現很多民眾不知道柯文哲創一個黨，為了讓大家讓柯文哲跟民眾黨有連結，做了許多旗幟標語上寫「2020重開機，票投柯文哲」。

至於，有民間團體發起「投廢票」，要在總統投票上面寫「柯文哲」，不要讓其他候選人拿到補助。蔡壁如對此表示，「成熟的民主不應該鼓勵人投廢票」，但有時候大家想投隱藏版的第四名候選人，可能可以從廢票預估隱藏版的柯文哲支持者，「幫柯文哲保溫2024。」

蔡璧如說，民眾黨催政黨票有一點困難，也跟柯粉支持者講好，可以到造勢去宣傳「就這樣做」，她坦言，不反對大家投廢票，民眾黨也樂觀其成。

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