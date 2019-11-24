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「身為總統要勇敢捍衛主權！」蔡英文：大陸影響台灣選舉只會越來越強

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▲蔡英文總統連任台中市競選總部成立大會。（圖／記者黃國霖攝）

▲蔡英文總統連任台中市競選總部成立大會。（圖／記者黃國霖攝）

記者蔣婕妤／台中報導

2020總統立委大選倒數48日，力拚連任的蔡英文24日在台中的造勢現場大爆滿，這一天也是距離去年民進黨九合一大選慘敗後的一周年。蔡英文致詞時表示，去年民進黨敗選就是中國大陸最想看到的結果，而北京對台灣選舉的干預只會越來越強，身為總統一定會勇敢捍衛主權。

「2020蔡英文總統連任台中市競選總部成立大會」24日下午兩點半在台中舉辦，蔡英文預計下午4點登場。下午近兩點，現場已經被滿滿支持者擠爆，不僅椅子坐滿，還有許多支持者站在街旁，周圍的園遊會區也被支持者擠滿，台中造勢場早早爆滿。

台中造勢大爆滿，蔡英文致詞時表示，今天是一個很難忘的日子，去年的這一天，民進黨再地方選舉中失敗，令人意外的是，就連執政成績很好的台中都輸了，身為總統自己承擔了最大的責任，也要跟大家說聲抱歉，執政黨讓大家擔心了。

蔡英文說，這一年來民進黨認真反省，「有沒有感覺蔡英文不一樣了？大家有沒有覺得我們的施政更有感了？因為各位的聲音，我們都聽進去了。」

蔡英文提到，這三年來蔡政府做了很多改革，過去政府不敢做的、不願意做的，蔡英文來做，身為總統知道大家對自己的期待，就是站在打壓我們的人面前，勇敢捍衛台灣人的尊嚴，人民投票給自己，不是要接受一國兩制，而是要總統幫兩千三百萬人守住自由民主的生活方式。

蔡英文指出，去年1124的投票結果，就是中國大陸最想看到的結果，想看到蔡英文的改革半途而廢，想看到民進黨在地方失去版圖，看到台灣對自由民主失去信心。她向支持者喊話，「明年的大選，中國大陸試圖影響台灣選舉的力量只會越來越強，各位準備好了嗎？跟我一起捍衛民主，一起對抗中國的勢力，2020蔡英文需要大家再支持我一次，你們的一票，就是守住民主改革、守住主權的一票！」

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