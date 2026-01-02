被點名是特權代表　應佳妤認了「確實有」：最想感謝媽媽應曉薇

▲國民黨台北市議員應曉薇（右），她的女兒應佳妤（左）。（圖／記者徐文彬攝）

記者趙蔡州／綜合報導

「特權量表」近期在臉書、Threads等各大社群掀起討論，國民黨台北市議員應曉薇的女兒應佳妤表示，「自己確實擁有 Privilege，而我最想感謝的，就是我的媽媽」。

應佳妤1日在臉書表示，最近關於 Privilege的討論很激烈，也有不少聲音直接指著她，說她就是所謂的 Privilege代表，「面對這些說法，我選擇不逃避，我承認自己確實擁有 Privilege，而我最想感謝的，就是我的媽媽」。

應佳妤說，她的媽媽應曉薇是一位單親媽媽，在高壓的工作與長年被放大的檢視下，把她照顧長大，「她給我的，不只是衣食無虞與出國留學的機會，而是一個相對穩定、被支持的成長環境，這些，確實是Privilege。」

應佳妤強調，這些Privilege不是靠不正當的方式得來的，最近外界對媽媽有很多指控，甚至說她的媽媽貪污，「對此，我必須很清楚地表達立場。我相信我的媽媽沒有。」

她直言，「我看到的，是她長年努力工作、承擔責任，也承受壓力，她給我的 Privilege，是時間、陪伴與價值觀，是在困難時仍然選擇正直與不逃避的態度，而不是任何人口中的非法所得」。

她最後說，「如果要談Privilege，我願意承認自己擁有，但如果要用這個詞來否定一位母親的努力與清白，我無法接受」、「我感謝媽媽給我的一切，也願意為她站出來，清楚、冷靜、堅定地說，她沒有做錯事。」