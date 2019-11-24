蔡英文稱共諜案「有掌握」　韓國瑜嗆「站出來講清楚」　不要有一分鐘拖延

▲韓國瑜南投、嘉義傾聽之旅，嘉義市萌寵音樂嘉年華會後聯訪。（圖／記者張榮恩攝）

記者楊蕓／嘉義報導

針對中國大陸間諜王立強向澳洲情報單位投誠，指稱北京當局策劃干擾台灣選舉，大陸公安揭露王是躲往境外的詐騙犯。國民黨總統候選人韓國瑜24日受訪時，對於總統蔡英文昨稱國安單位有所掌握反問，「什麼叫她掌握了？請蔡英文總統趕快站出來把話講清楚，立案調查，誰有罪立刻移送檢調，不要有一分鐘的拖延，這才是負責任的總統，而不是在背後放話。」

針對共諜介選疑雲，總統蔡英文23日回應，這件案件，國安單位都有所掌握，也透過相關管道進行深入調查、查證，若有不法，將嚴查嚴辦，在這階段，「我們對於任何個案都不做評論」。

韓國瑜24日受訪時談到共諜案，砲轟「黑韓產業鍊」已越來越興旺，連國外資金、資源也進入，直呼「哪有這種搞法，沒完沒了！」他接著痛批NCC主委瀆職、違反選罷法，已和律師討論將依法提告。

韓國瑜接著表示，2012年，蔡英文是反對黨，當時怎麼說的？蔡英文總統裝糊塗還是忘記？我提醒蔡英文，2012年你告訴馬英九總統，請你不要用國家機器，今年2019年，同樣的話我提醒蔡英文，不要濫用國家資源公權力，公平、公正、公開打一場高品質的總統大選，讓台灣人覺得民主很驕傲 ，讓後代子孫覺得我們沒做丟臉的事情，讓全世界民主自由國家肯定我們 ，「什麼叫她掌握了？請蔡英文總統趕快站出來把話講清楚，立案調查，誰有罪立刻移送檢調，不要有一分鐘的拖延，這才是負責任的總統，而不是在背後放話。」

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