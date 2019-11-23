快訊／民進黨團推「反滲透法」草案　柯建銘：下週提案逕付二讀

▲民進黨立院黨團總召柯建銘。（圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

澳洲媒體驚爆共諜滲透台灣，企圖干預大選。民進黨立法院黨團總召柯建銘23日表示，民進黨團將提出「反滲透法草案」，預計25日召開記者會對外說明，28日舉辦公聽會，29日立法院會中提出逕付二讀。

事實上，時代力量今年5月也曾提《反併吞滲透法》草案，同月31日建議逕付二讀，不料投票表決時遭國民黨、民進黨聯手封殺，贊成票僅有林昶佐、高潞．以用、洪慈庸、黃國昌及徐永明等人，最終以5票贊成敗給反對92票。

▲時力黨團5月提議將「反境外敵對勢力併吞滲透法」逕付二讀，但遭否決。（圖／翻攝自YouTube／立法院演哪齣？）

柯建銘解釋，先前相關法案之所以未能通過，主要是版本太多，加上條文定義、範圍難界定，黨內外一直未取得共識，期間有人拋出管理專法、境外勢力影響透明法等形式，也有人主張修訂現有法律，但內部討論從未停止，只是沒特別對外說明，目的是避免節外生枝，影響軍購預算審查通過。

柯建銘指出，如今立法院會22日已通過新式戰機採購特別預算，民進黨團25日將正式提出反滲透法草案，全部條文11條，用來補足目前國安五法不足之處，比立院所有相關草案更可行，至於能否順利三讀，就要看國民黨立院黨團的態度。