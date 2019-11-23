卓榮泰批吳敦義「倒紅汽油」　國民黨回嗆：打選戰剩抹紅一技？

▲吳敦義、卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

針對國民黨不分區名單，民進黨主席卓榮泰23日為基隆立委蔡適應站台時表示，國民黨主席吳敦義別怪誰抹紅，是吳敦義自己把一桶一桶的紅色汽油倒在自己頭上。對此，國民黨發言人洪于茜痛批，卓榮泰人身攻擊，「貴黨何時才能夠真正以蒼生為念？」

洪于茜表示，針對卓榮泰抹紅國民黨，並污衊吳敦義與國民黨不分區立委提名人，提醒民進黨支持度不是敢喊就有，敬吿卓榮泰與其把心力用在人身攻擊，還是把時間用來督導民進黨總統、立委參選人提出利民政策政見，「貴黨打選戰難道只剩抹紅一技，黔驢技窮了嗎？」

洪于茜指出，民進黨執政三年多，施政無撇步，經濟疲弱，放無薪假人數節節攀升，臨到選舉時刻，動員各部會大撒幣，難免令人質疑政策買票，取得政權後，不顧蒼生，只顧酬庸分贓，選前蒼生突然變得重要，請教卓榮泰，「貴黨何時才能夠真正以蒼生為念？」

洪于茜還說，再次請教卓榮泰，頻頻指指點點國民黨不分區立委提名人，「貴黨何時才敢學國民黨採取民主程序投票不分區立委提名人而非密室『喬』名單？」

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