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媽媽遭繼父壓在身下暴打！16歲兒心慌「急拿菜刀猛力砍下」…判決出爐了

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▲▼示意圖,夫妻吵架,成人,憤怒,爭論,男人,爭吵,問題,關係,女（圖／123RF）

▲看見繼父持續對媽媽動粗，讓少年決定拿起菜刀反擊。（示意圖／123RF）

記者朱世凱／綜合報導

「我是男子漢，我要保護媽媽...。」大陸一名16歲少年看見媽媽被「繼父」毆打，情急之下拿起菜刀對著繼父猛砍，造成對方的左肩胛骨和右背當場濺血受傷。這起案件近日再度引起網友關注，承辦檢察官得知少年傷人的原委後，最終做出了判決。

綜合陸媒報導，事發在廣西防城港市防城區，16歲黃姓少年自幼失去了父親，2012年，他跟著媽媽蘇姓女子來到了東興市，和新爸爸滕姓男子一起生活。今（2019）年春節前夕，蘇女和滕男因為瑣事發生爭執，盛怒之下就帶著兒子回到了防城區；滕男不甘心事情發展至此，因此三番兩次到蘇家，想讓蘇女跟自己回東興市，不過都遭到拒絕。

▼少年拿起菜刀砍向繼父。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲殺人,謀殺（圖／取自免費圖庫Pixabay）

兩個大人之間的糾葛一直持續到同年4月13日，當天晚間7點半左右，滕男又再次上門叫蘇女和他回家，蘇女便果斷回絕，並且爆發口角衝突。滕男眼見情況不如預期，氣得把蘇女拖出家門，隨後跨坐在對方的身上，開始猛力暴打。黃姓少年目睹一切後急忙過去救媽媽，卻始終無法阻止滕男的行動。

少年急壞了，對著滕男又抓又打，蘇女則是持續痛苦呼救。此時，媽媽突然叫兒子進屋拿菜刀出來，少年一聽後緊張地拿出菜刀，慌忙之下就朝著滕男的左肩胛骨和右背砍了下去。雖然事件中無人身亡，但是滕男驗傷後確定為輕傷二級。

承辦此案的檢察官調查發現，少年跟著媽媽在滕男家生活的日子裡，「一家人」其實相處得很和睦，滕男對少年幾乎視如己出，相當疼愛；而少年也對「繼父」沒有仇恨或是偏見，因此本案中少年也沒有任何藉機行凶的目的或者動機。

▼滕男對蘇女施暴，讓蘇女迫不得已向兒子求救。（示意圖／CFP）

▲▼家暴，家庭暴力，暴力，揍人，感情，兩性，戀愛，恐怖情人，受虐婦女。（圖／CFP）

檢察官再稱，少年看見母親受到來自滕男的不法侵害，抓撓捶打滕男都沒能制止，在這種情況下，他持菜刀砍傷對方，雖然造成了一定損害，但也屬於制止他人的不法侵害，「依法屬於正當防衛」。少年最終被免於起訴，不須負刑事責任；而檢察官在宣布儀式上，也對小黃進行法治教育，引導孩子學會正確地運用法律來保護自己。

案件曝光後，檢察官的判決獲得網友大讚，少年勇敢保護媽媽的行為也受到表揚，「絕對支持這孩子！」、「判得很正確，好暖心」、「充滿溫情的判決」、「要求給檢察官加薪」、「果真是恐怖情人...」、「少年當下應該很害怕吧，希望他沒事」、「媽媽大概也是迫不得已，只好請兒子反擊」。

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