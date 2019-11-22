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富豪爸愛上19歲女兒前男友　拋棄32年舊愛全家還要住在一起

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▲男子愛上女兒前男友，戀情卻被全家人支持。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名50歲男子和同性伴侶攜手32年，還以代理孕母方式生下多名兒女，看似美滿的家庭，近來卻爆出他愛上19歲女兒的25歲前男友，還計畫和對方步入禮堂，新戀情不但沒被阻饒反而獲得女兒與前夫祝福，現在一家人還打算全都住在一起，奇異的家庭關係令人嘖嘖稱奇。

50歲男子巴洛(Barrie Drewitt-Barlow)是一名白手起家的富商，他1987年與同性伴侶東尼(Tony)相戀，1999年透過代理孕母生下一對龍鳳胎薩芙蓉(Saffron)和埃斯本(Aspen)，而成為英國第一對同志爸爸，2004年英國同志婚姻合法後正式結為夫妻，又透過代理孕母生下另外3名小孩，如今卻傳出他愛上女兒薩芙蓉的25歲前男友哈奇森(Scott Hutchison)。

巴洛接受採訪表示，「我愛上了哈奇森，他也是，居然愛上一個年齡只有我一半的人，我自己也覺得很蠢，但當你知道這件事是正確的，它就是正確的，我們目前尚未訂下明確的計畫，但我想和哈奇森結婚，這不是中年危機，我們是來真的。」

巴洛也提到和東尼的感情，2人因為東尼的健康問題從好幾年前開始分房，戀人關係漸漸變成朋友，而他與東尼情淡時，突然發現自己喜歡上哈奇森，對方與女兒曾經在很多年以前交往過，後來一直維持友好關係，而哈奇森坦承自己是雙性戀。

巴洛的新戀情獲得東尼支持，對方告訴他，「如果有一天我死了，哈奇森是我希望能和你交往的人，因為我希望你能快樂」，而當他終於向孩子們坦承戀情時，東尼也成為居中調解的角色，「女兒一開始有點生氣，但是東尼幫我們說話，她看到我們有多幸福，後來也就漸漸接受了」。

目前一家人和樂融融住在同一棟豪宅中，巴洛表示，一切還是和以前一樣，他睡在房子的這一側房間，東尼則睡在另外一側房，除了哈奇森現在也睡在他房內。哈奇森則表示，他很感謝前女友的包容，現在發生的一切並非他原本所期望，但他只願和巴洛相守在一起。

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