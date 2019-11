富豪爸愛上19歲女兒前男友　拋棄32年舊愛全家還要住在一起

▲男子愛上女兒前男友,戀情卻被全家人支持。(圖/示意圖/達志影像)

英國一名50歲男子和同性伴侶攜手32年,還以代理孕母方式生下多名兒女,看似美滿的家庭,近來卻爆出他愛上19歲女兒的25歲前男友,還計畫和對方步入禮堂,新戀情不但沒被阻饒反而獲得女兒與前夫祝福,現在一家人還打算全都住在一起,奇異的家庭關係令人嘖嘖稱奇。

50歲男子巴洛(Barrie Drewitt-Barlow)是一名白手起家的富商,他1987年與同性伴侶東尼(Tony)相戀,1999年透過代理孕母生下一對龍鳳胎薩芙蓉(Saffron)和埃斯本(Aspen),而成為英國第一對同志爸爸,2004年英國同志婚姻合法後正式結為夫妻,又透過代理孕母生下另外3名小孩,如今卻傳出他愛上女兒薩芙蓉的25歲前男友哈奇森(Scott Hutchison)。

巴洛接受採訪表示,「我愛上了哈奇森,他也是,居然愛上一個年齡只有我一半的人,我自己也覺得很蠢,但當你知道這件事是正確的,它就是正確的,我們目前尚未訂下明確的計畫,但我想和哈奇森結婚,這不是中年危機,我們是來真的。」

巴洛也提到和東尼的感情,2人因為東尼的健康問題從好幾年前開始分房,戀人關係漸漸變成朋友,而他與東尼情淡時,突然發現自己喜歡上哈奇森,對方與女兒曾經在很多年以前交往過,後來一直維持友好關係,而哈奇森坦承自己是雙性戀。

巴洛的新戀情獲得東尼支持,對方告訴他,「如果有一天我死了,哈奇森是我希望能和你交往的人,因為我希望你能快樂」,而當他終於向孩子們坦承戀情時,東尼也成為居中調解的角色,「女兒一開始有點生氣,但是東尼幫我們說話,她看到我們有多幸福,後來也就漸漸接受了」。

目前一家人和樂融融住在同一棟豪宅中,巴洛表示,一切還是和以前一樣,他睡在房子的這一側房間,東尼則睡在另外一側房,除了哈奇森現在也睡在他房內。哈奇森則表示,他很感謝前女友的包容,現在發生的一切並非他原本所期望,但他只願和巴洛相守在一起。

