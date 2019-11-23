遊覽車未依燈號左轉！淡水17歲少年無照騎車...急煞打滑慘被輾爆頭亡

▲遊覽車駕駛未依燈號左轉，少年急煞後打滑被右後輪輾爆頭。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市淡水區23日5時許發生一起重大死亡車禍，張姓男子當時駕駛遊覽車，行經淡金路二段語新市一路口時，疑似因為未依號誌左轉，導致直行往台北方向的余姓機車騎士（17歲）急煞後打滑，被遊覽車的右後車輪輾過，頭部重創當場死亡。

據了解，張姓遊覽車駕駛（52歲）當時接獲公司派令，一早要到新市一路接出團的客人，經過淡金路二段與新市一路口，而該路口必須等待左轉燈號亮起才能左轉；而根據車上的行車紀錄影像發現，張姓駕駛並未等到左轉燈亮起就轉彎，而對向的17歲余少是綠燈直行狀態，疑似因緊急煞車後車輛打滑，人噴出在地面滑行時，頭部被遊覽車右後車輪給輾過，當場身亡。

而就在遊覽車司機下車報案後2分鐘，同向的另一名戴姓機車騎士（32歲）因為察覺前方事故，也煞車不及倒地，身上輕微擦挫傷。經查張姓遊覽車駕駛及後續追撞的戴姓機車騎士酒測值均為零。

而余姓少年家住三重，家屬表示當天晚上12點他因為心情不好，跟家人表示要出去散散心，就無照騎著哥哥的機車出門，沒想到會徹夜未歸。警方訊後將依照過失致死罪嫌，將張姓遊覽車駕駛送辦，詳細肇因仍待進一步分析。

▼天雨路滑，同向一名戴姓騎士在車禍地煞車不及也滑倒。（圖／記者陳豐德翻攝）



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