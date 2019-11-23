日本肯定南韓維持《軍情協定》　具備「戰略性」的正確判斷

▲南韓在倒數階段，決定繼續維持日韓《軍事情報保護協定》。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

日本政府對南韓政府避免日韓《軍事情報保護協定》（GSOMIA）給予了積極正面評的價稱「是具備戰略性的判斷」，這項協議攸關日韓兩國能否迅速應對北韓發射彈道飛彈，日本在此事的態度，一直保持與美國相同的步調，敦促韓方改變決定。關於韓方要求修改的對韓出口管制問題，日方通過啟動貿易管理磋商展現了靈活姿態。

南韓總統府青瓦台國家安保室第一次長金有根（Kim You-geun）證實，日韓軍事情報機密保護協定不會在明天（23日）0時失效。他說，「日本政府已經表達他們的理解。」

根據《共同社》報導，日本外相茂木敏充22日在名古屋市對媒體表示，「我們認為南韓政府根據地區的安全保障環境作出了戰略性判斷」。茂木指出，在東亞局勢不穩定的情況下，若GSOMIA失效導致日美韓合作被打亂的情況成為現實，「不光對北韓，對中國和俄羅斯都有利」。

雖然韓方一直想把GSOMIA的存廢與出口管制掛勾，不過安倍政府認為對南韓讓步可能招致保守派反對，有政府消息人士強調，「GSOMIA與出口管制是不同的問題，日本的立場完全沒有改變」，不會調整對韓出口管制。

日本經濟產業省今年7月宣布，要對出口至南韓的製造半導體與顯示器所需精密科技原料加強管制後，南韓當局8月指出，他們將終止軍事情報機密保護協定。

日韓軍情協定在2016年簽署，使得美國這兩個盟邦共享軍事機密，特別是北韓的核武與飛彈能力的情報，美國曾多次要求日韓和解，強調兩國的爭執只會讓北韓和中國得利。《法新社》報導，美國一直要求日韓這兩個盟邦繼續維持軍情協定，如今美國可說是鬆了一口氣。

►周末超殺價，女星秘密「SK-II青春露」67折限量30組～