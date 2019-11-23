美軍核潛艦「南海爆炸」台海輻射值上升　美國極右白人惡意造謠被揭穿

▲美軍核潛艦示意圖。（圖／翻攝自U.S. Pacific Fleet粉絲專頁）



記者林彥臣／綜合報導

西方社群最近流傳在美東時間11月20日晚間6點22分，南海某海域50公尺水下發生2萬噸當量的爆炸，可能是在水下進行重型核武試爆，或是美軍核潛艦在水下爆炸，導致台灣、香港、廣東湛江海域監測到的輻射值異常，但是已經遭到證實是一則謠言，謠言的源頭來自一名美國極右派白人。

俄羅斯媒體軍工信使（Military-Industrial Courier）美國東部時間11月21日18時22分，在南海檢測到當量10-20千噸的爆炸，深度50米，目前台灣和中國大陸已檢測到輻射水平上升。

據halturnerradioshow網站報導，地震檢測儀記錄到強烈的衝擊波。這不太像自然原因的地震，很可能是潛艇發生爆炸。據eadaily報導，美國核潛艇經常在這一海域活動。

但是全球環境監測網（uRADM）卻顯示，20日前後南海與台灣周遭海域，輻射值都沒有顯著改變，完全沒有異常，而且如果發生水下核試爆或核事故，地震台也會監測到異常數據，但是南海周邊國家與美國都沒有監測到異常的數據，中國網友肉搜出謠言來自美國紐澤西的一名電台主持人哈爾•透納（Hal Turner）。

▲美國極右派白人至上主義者透納（Hal Turner）。（圖／翻攝自Hal Turner）



透納更被網友起底，除了是一名電台主持人與政治評論員之外，他以自己的名字創立「哈爾特納電台秀」網站，大肆宣揚極右派白人至上主義，熱衷於各種陰謀論，還呼籲暗殺政府官員等等，2010年8月，他對三名聯邦法官進行殺害威脅而被判入獄兩年。

根據港媒香港01報導，有專家指出，核潛艦、核動力航母、核電廠發生爆炸也只會造成核物質外洩，不會產生核爆，輻射外洩濃度也不會很高，且蒸氣爆炸根本無法到達2萬噸當量等級。

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